Telecinco emitió este miércoles Supervivientes: tierra de nadie, la gala presentada por Carlos Sobera. En ella, tanto Tom Brusse como Lola Mencía se enfrentaron al Puente de las emociones, verbalizando el caro peaje que puede llegar a tener ser infiel en prime time.

Pero el programa también tuvo lugar para el resto de concursantes. En el caso de Olga Moreno, cabe recordar que su situación dio un giro notable tras confesar que robó a su amiga Melyssa Pinto, siendo prácticamente condenada al ostracismo por varios de sus compañeros.

Lo que sí se mantiene constante desde el principio del reality en la andaluza es su afán por presumir de su familia en general y de su marido, Antonio David Flores, en particular. En esta ocasión, Moreno conversaba con Alejandro Albalá cuando se lanzó a contarle cómo se sentía.

"He llorado aquí todo lo que me he guardado en casa para que no me vea mi gente. Cuando no podía más, salía a la calle... y estaba la prensa. Al final, me fui al cementerio donde está enterrado mi suegro para desahogarme, y hasta allí le tuve que pedir a un reportero que me diera un rato a solas", recordó, afectada.

El exmarido de Isa Pantoja quiso saber si Moreno veía posible que hubiera tenido lugar una reconciliación entre Rocío Carrasco y Rocío Flores durante la participación de su madrastra en Supervivientes 2021. "Mientras haya una tercera persona, es imposible", respondió la empresaria en una clara alusión a Fidel Albiac, el marido de Rocío Carrasco.

.@MorenooOlga: "Estoy muy orgullosa de cómo los hemos criado, sin nada de maldad, sin nada de rencor. Y ellos nos lo agradecen día a día"



🔵 #TierraDeNadie14 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/1NPqtikn97 — Supervivientes (@Supervivientes) July 14, 2021

Uno de los peores momentos de Olga Moreno

Pese a que Marta López se arriesgó y dio el nombre, Rocío Flores, que acudió como colaboradora, se negó a decir de quién se trataba: "No quiero mencionarle". En el vídeo previo también se pudo ver cómo Moreno confesaba encontrarse en uno de los peores momentos de su vida. "Entré en Supervivientes muy mal psicológicamente, con la responsabilidad enorme de unos niños y una hija de 8 años... yo no era persona, pero no volvería, mi familia es maravillosa", comentó.

Una vez más, la andaluza dejó claro que se sentía, también, muy conforme con la manera en la que ella y Antonio David Flores habían educado a Rocío, David y Lola. "Estoy tan orgullosa de haberlos educado sin maldad y sin rencor... y ellos lo saben, me lo agradecen cada día. Algún día esto se aclarará, estoy segura, y esos niños podrán hablar con su madre", concluyó, con confianza.