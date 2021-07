La llegada de Rocío Carrasco a Sálvame ha levantado algunas ampollas. Varios miembros de su familia trabajan en la misma cadena y parece que el conflicto de la familia Mohedano sigue encendido. Este miércoles, los reporteros del programa de Jorge Javier Vázquez pudieron preguntar a Rosa Benito sobre el nuevo trabajo de su sobrina, a lo que respondió: "Que trabaje, pero que trabajemos todos".

Además, la exmujer de Amador Mohedano respondió que si se encontrara a su sobrina la saludaría con un "¡Hola!", que sonó un tanto irónico. Los comentarios sarcásticos de su tía no sorprendieron a Rocío Carrasco, que aseguró que no le piensa dar importancia. Benito ha aclarado este jueves en el programa Ya es mediodía qué quiso decir cuándo habló para las cámaras de Sálvame: "No tengo esa maldad para pensar en hacerle daño a la gente. Estoy en un momento muy bonito de mi vida, de paz de tranquilidad, y así es como quiero vivir".

La colaboradora ha aclarado que, cuando habla del trabajo, no se refiere a su sobrina. "Rocío a mí no va a decir que me veten, yo estoy en otra productora", ha comentado. Se refiere a su hija, Rosario Mohedano. Según su madre, la hija de Amador Mohedano ha sido muy criticada por los colaboradores de Sálvame y eso ha afectado a su trabajo como artista: "En ese programa la han estado machacando diariamente, yendo a sus conciertos, haciendo que la gente hable fatal de ella".

Rosa Benito sale en defensa de su hija Chayo y estalla contra La Fábrica de la Tele: "Aquí hay que trabajar todos. No sólo Rocío Carrasco" pic.twitter.com/EdxNNMomHr — El Lapidario TV (@LapidarioTV) July 8, 2021

"A Rosario Mohedano, que es una madre que muere por sus hijos, de los que tiene tres, no la han dejado, no la han dejado ser como es ella, lo que ella ama en su vida que es cantar. Es una artista muy grande", ha comentado Rosa Benito. La tertuliana ha recordado algunas anécdotas sufridas por su hija con el reportero de Sálvame, Kike Calleja, como protagonista: "Machacaron a Rosario Mohedano, riéndose de ella, eso no es humanidad".

La colaboradora se ha mostrado muy enfadada cuando ha empezado a hablar de su hija: "Aquí hay que trabajar todos, ¡Todos! No solo Rocío Carrasco y todo lo que hay ahí dentro, no, no, todos. Porque te repito que tiene tres hijos y la han machacado durante años, pisoteando y riéndose. Eso lo he vivido yo y ya no les tengo miedo, ¿vale? Y ahora que me machaquen que ya no me importa, ya bastante he sufrido". Rosa Benito ha aclarado que esto no lo dice por su sobrina: "Que no busquen, que no tengo tanta maldad. Y que no me busquen que me pueden encontrar", ha sentenciado la tertuliana.