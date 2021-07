'Sálvame' arranca su emisión con Rocío Carrasco sentada en la silla del presentador: "Está aquí para quedarse"

Los espectadores llevan ya días asimilando el bombazo de Sálvame: Rocío Carrasco ficha como colaboradora. Este lunes, el programa emitió una corta entrevista con ella en la que ampliaba un poco de información, pero la propia hija de la Jurado entró por teléfono para confirmar que iría a plató para dar todos los detalles.

El día ha llegado, y este miércoles Rocío Carrasco ha sido quien ha arrancado el programa sola en el plató, pero además con un gesto que podría ser muy significativo: probando las sillas de los colaboradores... y el presentador.

La ex de Antonio David, que fue despedido en marzo de Sálvame tras la emisión de los primeros episodios, "ha llegado para quedarse", tal y como ha confirmado Jorge Javier Vázquez.

Entrada de Rocío Carrasco en el plató de Sálvame #MiercolesDeRocío #yoveosalvame pic.twitter.com/PRgmQp1Aks — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 7, 2021

Además, parece tener claras sus preferencias, pues entre todas las sillas, ha notado más cómoda la del presentador, gesto que no ha dudado en comentar con sorna el catalán.

Rocío Carrasco, desde la silla del presentador, espera a todos sus compañeros y al propio Jorge Javier



A las 17:30 desvelará para contar su función en Sálvame #MiercolesDeRocío #yoveosalvame pic.twitter.com/8wVNfpvs18 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 7, 2021

Aun así, se desconoce cuál será su cometido en Sálvame, aunque las especulaciones apuntan a tres posibilidades: ser la presentadora durante el verano, tener su propia sección o ser colaboradora.

Además, le han colocado un armario a su lado que, al parecer, tiene mucho que ver con su fichaje por lo que contiene.

-Kiko Hernández: “Veo más lícito que trabaje Rocío Carrasco, que no los demás, que llevan 20 años comiendo de la más grande” #MiercolesDeRocío #yoveosalvame pic.twitter.com/oqXKOH1O4N — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 7, 2021

Las reacciones a su fichaje

"Estoy contenta por tener ganas de volver", ha declarado en su charla con Jorge Javier. "He sentido un compendio de emociones, sube y baja. Pero la media ha sido buena".

Sobre las personas que han hablado, mejor o peor, de su fichaje, apenas se ha pronunciado, y solo ha dicho que ha visto bien la reacción de su tía Rosa Benito, quien aseguro que, si la veía por los pasillos, la saludaría.

De quien sí ha hablado ha sido de Gema López, quien el lunes criticó que Rocío Carrasco dijera que estaba cansada de "las especulaciones" sobre su embarazo pero ahora viniera a trabajar a Sálvame, donde "se trabaja con las especulaciones".

"Gema se ha llenado la boca de decir que es periodista, y ahora resulta que es especuladora, porque dice que aquí se especula", ha respondido Rocío Carrasco.

Rocío se acuerda de Mila Ximénez

"Me ha hecho mucha ilusión que el plató sea de Mila, me ha dado mucha alegría que el plató se llame así", ha comentado Rocío Carrasco cuando Jorge Javier Vázquez ha entrado en plató. "Yo la conocí cuando era muy pequeña, porque su exmarido, Manolo Santana, era íntimo amigo de mi padre. Y ella era muy amiga de mis padres. Siempre le tuve un cariño especial, y ella me lo tuvo a mí".

"Aunque no la nombremos, nos acordamos de ella 24 horas al día. Yo tengo como una imagen grabada de ella en mi mente todo el día", ha comentado el presentador. Después, el catalán ha confesado qué fue lo que Mila Ximénez le dijo tras ver el primer programa de la serie documental: "Se sentía una mujer utilizada y engañada y que tenía muy claro cuál era a partir su posición en esta historia [...] Con todo lo que yo he visto, Antonio David no es un maltratador, es un torturador".