Sálvame ha marcado un día histórico en la cultura televisiva al llevar a Rocío Carrasco a su plató para hablar de su fichaje como colaboradora. Pero, con su llegada, hay muchos temas que cobraban especial relevancia, y uno de ellos era su encuentro con Kiko Matamoros, el cual se ha mostrado muy crítico con ella durante los últimos meses.

Después de encontrarse con Marta López, amiga de Olga Moreno en Supervivientes, se ha visto cara a cara con el tertuliano, amigo de Antonio David, quien directamente le ha dicho que no le había convencido su historia: "Vencerás pero no convencerás. Y a mí hay parte de tu relato con el que no has convencido. Te hablo con total honestidad y la mejor intención de no procurarte ningún daño".

"Todos hemos visto a una mujer que ha sufrido, y luego hay una parte que ha quedado inconclusa o no resuelta, que es el tema de tu relación con tus hijos y con casi toda tu familia", ha señalado el ex de Makoke. "Hay una cosa que he defendido por encima de todo, y no me siento culpable sino orgulloso, y ha sido los derechos de tu hija Rocío Flores, a la que se la ha vapuleado y tú has podido contribuir".

"Hay una ley de protección del menor, que algunos se empeñan en saltarse, y esta ley anula los antecedentes penales de los menores y su pasado debe ser enterrado en privado y en público", ha sostenido. "Ya os habíais encargado vosotros de contar lo contrario", ha rebatido la hija de la Jurado.

Matamoros insinuando que Rocío Carrasco es una mala madre por permitir que se haya puesto a los pies de los caballos a su hija



Y, lo dice él, que ha estado años sin hablarse con los suyos. Siempre hablan los que más tienen que callar #MiercolesDeRocio #yoveosálvame pic.twitter.com/DPg2ijFSfs — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 7, 2021

"Dices 'vencerás pero no convencerás'. De toda la docuserie que has visto, ¿qué es lo que no te ha convencido? ¿La has visto al final? ¿Has visto la docuserie?", le ha preguntado con sorna a sabiendas de que dijo que no la había visto.

"No me vayas por ahí [...] Dime qué es lo que me he perdido, ¿el adoctrinamiento? El debate me lo he perdido, porque no ha habido debate. Tu testimonio sí lo he seguido con muchísima atención", ha contestado él señalando los programas de Rocío, contar la verdad para seguir viva como poco plurales.

"¿Cuál es tu sensación cuando escuchas a determinados comentaristas describiendo a tu hija como una delincuente?", le ha preguntado el colaborador. "De mucho dolor, porque no he sido yo la que ha propiciado que se diga. De todo eso no tengo yo la responsabilidad, perdóname", le ha respondido ella.

"Pero en la medida de lo posible yo intentaría impedir que eso se produjera", ha comentado Matamoros, refiriéndose a que el otro día Laura Fa, una de sus defensoras, llamara "paliza" a la agresión de su hija.

Kiko Matamoros, ese colaborador que sin ver la docu serie se permite el lujo de machacar a Rocío Carrasco, haciéndole preguntas que ella ya ha contestado. BASTA YA DE SEGUIR PIDIENDO EXPLICACIONES A LAS VÍCTIMAS #MiercolesDeRocio #yoveosálvame pic.twitter.com/eujaNrKM7d — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 7, 2021

"Dijo paliza, y eso es una sentencia judicial", ha argumentado Rocío. "Es una sentencia que no existe ya, no hay derecho a rescatarla", ha continuado el tertuliano.

"¿Pero ha existido? Una manzana es una manzana, y una pera es una pera. Y cuando hay una paliza, es una paliza", ha sentenciado Carrasco antes de echarse a llorar. "Si yo no hubiese contado ese episodio tan doloroso de mi vida, no hubiese podido explicar toda la historia. Y no hubiese podido explicar lo que yo venía sufriendo desde todo este tiempo. Y todo lo que se había dicho con anterioridad no hubiese quedado claro, ¿eso no lo entiende nadie?".

En ese momento, Jorge Javier Vázquez ha intervenido para cuestionar las preguntas de Kiko Matamoros: "Le seguimos pidiendo a la víctima que siga manteniendo silencio".

"Le estás haciendo unas preguntas que las ha respondido todas en al docuserie", ha añadido el presentador.