UP critica el cierre de camas en los hospitales sevillanos

En un comunicado, Sánchez ha hecho referencia al "cierre de una media de 700 camas" en los hospitales Virgen del Rocío, Virgen Macarena y Valme, lo que "unido al cierre de centros de salud de toda la provincia por las tardes y fines de semana, es especialmente grave".

Para el diputado, la Junta de Andalucía está creando, con estas medidas, "un grave perjuicio tanto para los pacientes como en el personal sanitario, y advierte de la falta de previsión ante el preocupante aumento de casos covid-19 por la variante Delta".

"Creemos que el cierre de camas hospitalarias en verano, es generalmente una medida sólo económica, que no debería adoptarse y que no beneficia a la ciudadanía; pero la Consejería de Salud parece no entender que este año es especialmente preocupante poner en marcha estos recortes", ha declarado Sánchez Castillo.

Así, el diputado ha destacado que, a la clausura de los centros de salud por las tardes y los fines de semana, a la disminución de la actividad quirúrgica y de las consultas externas, se suma este cierre de camas hospitalarias "en un momento preocupante, y con las consecuencias que conllevan de aumento las listas de espera, de retraso de las pruebas diagnósticas y de las intervenciones, y de saturación de las urgencias, así como de incremento de la carga de trabajo para el personal sanitario que no se encuentra de vacaciones".

"A nuestro juicio el periodo estival debería ser aprovechado para reducir las grandes listas de espera que existen para poder operarse o realizarse una prueba diagnóstica, y no para optar, un año más, por echar el cierre en plantas y servicios, pero sobre todo teniendo en cuenta las cifras de contagios que no son nada alentadoras", ha finalizado Sánchez.