La UCLM resolverá este otoño una nueva convocatoria de ayudas para alumnos en situación de emergencia

Así se desprende de uno de los tres protocolos firmados este miércoles en Talavera de la Reina por el rector, Julián Garde, por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la alcaldesa talaverana, Tita García Élez. Los otros dos regulan la incorporación de alumnos de Medicina y de Farmacia al Hospital Nuestra Señora del Prado y la cesión de terrenos para la ubicación del futuro Campus de Ciencias de la Salud.

Tras la firma de los acuerdos, el rector señaló la relevancia de las ayudas para los estudiantes y la importancia de la cesión de espacios, "escasos para la evolución de la UCLM en número de estudiantes, titulaciones y plantillas". La nueva ubicación de Ciencias de la Salud en el entorno de Nuestra Señora del Prado permitirá además liberar espacio en la actual sede universitaria, "lo que favorecerá el desarrollo de las titulaciones en marcha y de las nuevas", según indicó Garde. "Todo ello va a contribuir a que Talavera, durante esta legislatura, se transforme en campus universitario", avanzó.

El segundo de los acuerdos firmados permitirá la incorporación al hospital talaverano, donde desarrolla prácticas regladas y no regladas alumnos universitarios desde hace dos décadas, de estudiantes del Grado en Farmacia, que realizarán a partir de septiembre sus prácticas tuteladas de seis meses, y del rotatorio optativo de sexto de Medicina a partir del próximo curso.

El tercer protocolo, que Garde considera "fundamental", permitirá poner en marcha "en dos o tres días una nueva convocatoria de ayudas de emergencia que va a estar resuelta de manera provisional antes de que acabe el año". En este sentido, los beneficiarios podrán conocer la cuantía a lo largo del próximo otoño y no a mediados del segundo cuatrimestre, como venía sucediendo con las convocatorias anteriores. "Es un día importante para la UCLM, para la ciudad y para la región, porque vamos a aumentar espacios, incorporamos estudiantes de titulaciones nuevas al hospital y porque con el nuevo protocolo de ayudas serán muy pocos los alumnos que se queden sin estudiar en esta Universidad por problemas económicos", afirmó el rector.

RANGO UNIVERSITARIO

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha ha afirmado que con estos acuerdos "firmamos la oficialidad del rango universitario del hospital de Talavera" y que el objetivo no es solo formar médicos, sino retener el talento. "Eso necesita arrope del sistema sanitario, tenemos la intención de trasladar este rango a todos los centros hospitalarios de la comunidad autónoma", afirmó.

La cuantía económica del protocolo de ayudas triplicará la asignada en la última convocatoria, con lo que el Gobierno autonómico se propone así garantizar "que nadie se quede en la cuneta por razones económicas estructurales o sobrevenidas". "De todas las industrias que me importan, la que más me importa es la Universidad. Lo que realmente nos da nivel, perspectiva y sostenibilidad es no parar de fabricar inteligencia, talento, capacidad emprendedora y capacidad de superación", ha señalado García-Page.

De este modo, se plantearán medio centenar de ayudas adicionales en base a "una operación de rescate de más de 500 alumnos y alumnas que pueden verse fuera de la Universidad por problemas económicos", ha precisado el jefe del Ejecutivo autonómico.

A la firma asistieron, entre otros, el vicerrector de Ciencias de la Salud, Alino Martínez Marcos; el vicerrector de Posgrado y Formación Permanente, Santiago Gutiérrez Broncano; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez Pérez; y el director general de Universidades, Investigación e Innovación, Ricardo Cuevas; y el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez.