Los cubanos en España piden "un cambio" y avisan de la represión: "El régimen quiere enfrentar a la gente"

Cuba está en un momento clave de su historia. Las manifestaciones contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel son inéditas y no se producían a este nivel desde 1994. La pandemia ha generado "hartazgo en la población" y tanto los españoles que conocen o están en Cuba como los cubanos residentes en España miran con expectación los siguientes pasos, pero muchos de ellos avisan de que la salida a las protestas no será sencilla y puede llegar incluso a ser violenta.

Oniel Moisés Uriarte tiene 63 años y es productor de espectáculos. Vive en Alicante y lleva 18 años en España. Su hermano y sus sobrinos siguen en Cuba y considera que "todo esto terminará con un baño de sangre", según explica a 20minutos. ”Vivimos un momento muy triste en el que el Gobierno cubano no quiere escuchar que es necesario un cambio social”, dice, y asegura que el régimen "quiere enfrentar a la gente y si no lo consigue sacará los tanques".

Uriarte recuerda que se fue de Cuba porque "no tenía otra opción" y asegura que defendió la revolución "como muchos cubanos" en un primer momento, pero que luego "no funcionó". Ahora ve al pueblo desamparado. "La situación es de extrema gravedad por la pandemia y no dan respuesta. Van a tener que tomar en cuenta esta situación. Siguen en su discurso de luchar contra la revolución", sentencia.

Jaime Barahona es cantante y vive en Madrid. Estuvo en la concentración de Sol y asegura que "nunca había visto a tantos cubanos juntos" en la capital de España. "Mucha gente tiene miedo a poner algo en contra del régimen en redes sociales por miedo a las represalias contra su familia", lamenta, pero al mismo tiempo avisa de que "esto ya no hay quien lo pare" porque la gente "quiere un cambio en Cuba" frente al régimen castrista.

"Una guerra civil sin armas"

Julio César Ruiz Aguilar tiene madre cubana, y sus abuelos también son de allí. Es joven, pero habla con aplomo de lo que está pasando. "Las protestas que se están desarrollando a lo largo del país han cogido de forma desprevenida a la comunidad internacional. Y tiene sentido: a pesar de que la situación en Cuba ha estado protagonizada por la desgracia desde hace muchísimos años, nunca se había visto cierta voluntad de protesta en el pueblo cubano", revela. Y al mismo tiempo repite que "la única fuga de escape del régimen ha sido la inmigración".

Tiene claro el porqué de lo que está pasando. "El motivo de que las protestas lleguen ahora se halla en la crisis del coronavirus. Pocas veces el país se había encontrado inmerso en una situación tan compleja", dice. Y es que los casos han subido exponencialmente, llenando los hospitales que tienen una gran falta de recursos. La isla se halla igualmente en una fase de desabastecimiento. "Para tener acceso a las tiendas de comida, es necesario formar cola desde varias horas antes a la apertura", desvela el joven.

"No parece haber mucho optimismo en cuanto a la salida más previsible. Lo más probable es que la situación siga igual o, incluso, peor; pues lo que se ha conseguido es enfrentar a los propios cubanos, entre aquellos a favor del régimen y los que se encuentran en las calles protestando", avisa de cara al futuro, en lo que él mismo califica como "una especie de guerra civil sin armas".

Guillermo Nova es un periodista español que fue corresponsal en Cuba, y conoce muy bien el país. "Cuba había sido capaz de contener la pandemia a niveles en cierto modo tolerables, pero en las últimas semanas se les ha disparado y tienen carencias de insumos, aunque paradójicamente puede decir con orgullo que es el primer país latinoamericano que cuenta con una vacuna propia, pero económicamente carece de una logística para poder usarla masivamente", comenta

Quienes protestan "no se quieren ir", sino "mejores oportunidades"

"Con un desabastecimiento crónico en las tiendas desde hace más de un año, con la introducción del pago en dólares de la mayoría de los productos básicos, la reducción de subsidios, en ese escenario se ha sumado los apagones de las últimas semanas por falta de combustible para generar la electricidad, han recordado los peores momentos", añade, y considera que lo que ha hecho el Gobierno es "convocar indirectamente un refrendo sobre su gestión".

Las protestas, reconoce, presentan una novedad, y es que hasta ahora "las crisis políticas internas que ha tenido la Revolución cubana se habían resuelto con la emigración", pero esta vez las personas han salido a protestar "no se quieren ir sino mayores oportunidades en su propio país”.

En ese contexto, cuenta Nova, "la única opción que tiene el presidente Diaz-Canel, si quiere mantener el poder, es resistir y ganar tiempo a que mejore la situación de la pandemia y la economía se recupere con el turismo, ahora que su aliado Maduro vislumbra un mejor escenario". Además, añde, "la política interna cubana no se puede entender sin el diferendo con Estados Unidos, ahora viven unos momentos muy bajos sus relaciones bilaterales y Biden está sin ofrecer un proyecto propio que le separe de la herencia de Trump". Y por eso el excorresponsal se hace varias preguntas: "¿Qué quiere Estados Unidos para Cuba?, ¿tiene algún proyecto de país más allá de su rechazo al actual gobierno cubano? ¿ha sopesado que un cambio abrupto de régimen en un primer momento generaría una crisis migratoria hacia su país?".