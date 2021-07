Rocío Carrasco ha aterrizado en Sálvame y ha tenido que enfrentarse a algunos pesos fuertes del programa como Kiko Matamoros y María Patiño. También tuvo un pequeño encontronazo con Marta López, quien se hizo muy amiga de Olga Moreno en Supervivientes. La colaboradora felicitó a Carrasco por su incorporación y dio credibilidad a su historia con Antonio David, sin embargo, confesó no entender algunas de las decisiones de su nueva compañera, lo que provocó que la hija de Rocío Jurado se pusiese a la defensiva.

El nuevo fichaje de Telecinco recriminó a López algunas preguntas que le había hecho a la mujer de su exmarido en Honduras, aunque dejó muy claro que a partir de ahora no le iba a importar lo que pudieran decir algunos de sus nuevos compañeros. La exsuperviviente ha estado este lunes en el programa Ya es mediodía y ha querido aclarar algunos puntos de los que se habló la semana pasada en Sálvame.

La colaboradora del Fresh ha destacado que su intención no ha sido en ningún momento hacer o decir algo que pueda herir a Rocío Carrasco y ha explicado que ser amiga de Olga o llevarse bien con Rocío Flores no significa que esté en contra de ella. "Empatizo con ella en muchísimas cosas que ha contado en la docuserie, la apoyo, creo que tiene toda la razón, además lo ha demostrado. Pero hay en otras cosas, yo lo siento mucho, que todavía sigo sin entenderlas y no las comparto", ha comentado la tertuliana.

"Además, tengo la otra versión que es la de Olga y, entonces, permíteme que yo haya cosas de Rocío Carrasco que no las llegue a comprender todavía. Yo no la he juzgado, la ha juzgado todo el mundo", ha añadido López. La exconcursante de Supervivientes ha explicado que se sacó de contexto una conversación que tuvo con Olga en la isla, pero ha aclarado que no se refería a ella en ningún momento. "Porque yo considere que Olga es muy buena madre, no estoy considerando que Rocío no lo sea", ha explicado la colaboradora.

La tertuliana de Telecinco ha denunciado que parece que todo aquel que no secunde sus palabras va en contra suya: "Yo creo que a ella le importo lo que viene siendo nada, le da exactamente igual lo que yo opine. A lo mejor la gente que no opine como ella la incómoda". La colaboradora ha asegurado que va a continuar teniendo relación con su amiga Olga y su familia.

Ante los argumentos en contra de sus compañeros, López ha añadido: "Yo no la estoy juzgando como madre. Yo no estoy diciendo que Olga sea una santa. ¿Yo me estoy metiendo en cosas que pasaron hace 20 años y que yo no sé? Yo me estoy matando por Olga en un reality estoy matando por pensar que es buena madre". La colaboradora ha comentado que ya se encargará la mujer de Antonio David de responder a lo que ha contado Rocío Carrasco, y ha añadido que ella misma tiene muchas ganas de preguntarle algunas cosas.