Este miércoles, Rocío Carrasco acudió a Sálvame para contar cuál iba a ser su papel en el programa: fichaba para tener su propia sección llamada Hable con ella, una especie de "defensora de la audiencia". Sin embargo, además de este importante anuncio, la hija de la Jurado se vio las caras con algunos compañeros que la han cuestionado durante los últimos meses -y años-, como Kiko Matamoros.

"He venido al programa para escuchar, que creo que es una cosa muy importante y es algo que no se ha hecho conmigo", explicó la recién estrenada colaboradora. "Vamos a darle cabida a los espectadores que son famosos y que se han encontrado o se encuentran en la misma situación o parecida a la mía, de los que se dicen cosas que no son".

Pero sus cara a cara fueron lo más sorprendente, pues hasta ahora no se había enfrentado directamente con tertulianos como Marta López, amiga de Olga Moreno, o Kiko Matamoros, amigo de Antonio David.

"Vencerás pero no convencerás. Y a mí hay parte de tu relato con el que no me has convencido", le dijo Matamoros. "Hay una cosa que he defendido por encima de todo, y no me siento culpable sino orgulloso, y ha sido los derechos de tu hija Rocío Flores, a la que se la ha vapuleado y tú has podido contribuir".

El rifirrafe, que pareció no llegar a ningún entendimiento, hacía ver a Rocío Carrasco que el tertuliano no había entendido que ella necesitaba contar todo lo que ha contado para que se entendiera su historia, y terminó llorando al hablar en esos términos del episodio de la agresión de su hija.

Sin embargo, cuando se marcharon a publicidad parece que la tensión siguió en aumento entre ellos, y así lo ha mostrado Sálvame este jueves al emitir los audios que se grabaron durante la pausa publicitaria.

Rocío Carrasco habla con Belén Esteban durante la publi: “Yo con Matamoros no me achanto”



BRAVISIMA #yoveosalvame pic.twitter.com/EUxREwq0vw — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 8, 2021

"¡Que no la estoy culpabilizado a ella de nada!", defendió Matamoros, algo que rebatió Rocío Carrasco diciendo que la había culpabilizado anteriormente de que no lleva a su hijo al médico o que se lo ha "dejado tirado en un colegio", cosas que comentó Antonio David y que ella se encargó de desmentir en su docuserie.

"Me dice Miguel [Frigenti]: 'No te achantes'. Digo: 'Si no me achanto, lo que no quiero es liarla el primer día'", se oye decir a la hija de la Jurado. "Lamento mucho que no se me haya entendido. Yo no le he dicho a ella que no hable de su hija", dice después el tertuliano. "Lo que sí he dicho públicamente es que me han sobrado detalles".

"¡Pero que yo con este no me achanto!", dijo la nueva defensora de la audiencia, presumiblemente a Belén Esteban. "No sé si me he quedado corta. O me he quedado larga. No sé", añade refiriéndose a los detalles en los que ha entrado.

La conversación en publicidad con María Pati

Conversación entre María Patiño y Rocío Carrasco durante la publi #yoveosalvame pic.twitter.com/Bp7SIjX0ES — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 8, 2021

Otra de las colaboradoras que también ha visto este jueves cómo se ha emitido su conversación con la hija de 'La más grande' en publicidad fue María Patiño. La recién llegada le echó en cara que, durante estos años, a pesar de tener su teléfono, nunca la llamó para contrastar la información que estaba dando Antonio David.

"¿Cuántas veces me has llamado?", pregunta Rocío Carrasco en referencia a la afirmación que hizo la periodista el miércoles sobre que era difícil ponerse en contacto con ella. "Entonces. Que me llames, verás que no es difícil, que yo cojo el teléfono. Y cuando pueda contestarte, te contestaré. Y cuando no, te diré: 'María, no puedo'".

"A ver, a mí lo que tú me representas, siempre que has estado cerca de mí, es falta de libertad. Eso es lo que a mí me pasaba", argumenta María Patiño refiriéndose a la censura que han aplicado algunos directores amigos suyos a la hora de hablar de ella en los programas.