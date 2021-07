La 'influencer' Marta Lozano y Lorenzo Remohi anuncian que van a casarse

Tras cuatro años de relación, la influencer española, Marta Lozano y su chico, Lorenzo Remohi, anuncian que darán un próximo paso en su historia de amor pocos meses después de irse a vivir juntos.

Ambos han dado la noticia de su compromiso en sus respectivos perfiles en las redes sociales. Marta Lozano publicaba en su Instagram una fotografía instantes después de que el odontólogo le pidiese matrimonio.

Junto a ella, la joven ha escrito un bonito texto que resume lo especial que es su relación: "Porque crees en mí y me haces sentir que puedo con todo, solo tú consigues lo que ni yo misma creía que era capaz de hacer, eres la persona que me hace reír hasta llorar y contigo siento que nada malo me puede pasar".

"Porque juntos somos uno, un equipo. Y aunque no seamos perfectos sé que cuando mire al lado siempre vas a estar tú, en las buenas, en las no tanto y también en las malas. Mi apoyo incondicional", ha confesado la íntima amiga de Maria Pombo.

Una romántica pedida de mano que se produjo este domingo en alta mar, en las aguas de Jávea, un destino muy especial para los dos, ya que allí fue donde se conocieron: "En nuestro rincón favorito del mundo y con seguridad absoluta:

si, si y si! ¡Casarme contigo es lo que más quiero en este mundo!".