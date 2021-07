Una reportera de 'Viva la vida', a punto de desmayarse en pleno directo por el calor

Viva la vida vivía una tarde de lo más normal este sábado tratando temas como el fichaje de Rocío Carrasco por Sálvame, el encontronazo entre Terelu Campos y Ana María Aldón o las polémicas que rodean a la familia Pantoja cuando le ha tocado el turno a Raquel Mosquera, que recientemente ha tenido que ser ingresada en el hospital por un nuevo brote psicótico.

En el exterior del centro hospitalario Puerta de Hierro de Madrid se encontraba Amanda, una de las reporteras del programa, para contar a los colaboradores cómo se encuentra la viuda de Pedro Carrasco. "Aquí estamos en la puerta, no nos hemos movido", explicaba la joven, agregando que no habían tenido oportunidad de hablar con familiares de Mosquera, pero sí con personal del hospital para conocer el estado de salud de la misma.

De pronto, la periodista ha comenzado a balbucear sin poder hablar para justo después, llevándose una mano hacia el pecho, ha pedido disculpas y ha salido del plano. "Ay, ¿qué te ha pasado?", le ha preguntado la presentadora muy preocupada, recoge El Confidencial.

"Me ha dado un poco de mareo", ha respondido ella primero abanicándose con la mano y después colocándola sobre su frente para protegerse del sol. "No me extraña, porque estás con una temperatura...", le ha dicho García de nuevo, mientras la reportera le daba la razón asegurándole que hacía "mucho calor".

La conductora del programa le ha dado después la oportunidad de continuar después con la conexión para que se recupere, pero ella ha decidido seguir contando su información. "Puedo seguir, no te preocupes", le ha dicho Amanda con un sonrisa, dejando lo ocurrido como una anécdota más del directo.