Terelu Campos y Ana María Aldón viven un tenso reencuentro tras su enfrentamiento en 'Viva la vida'

Terelu Campos y Ana María Aldón han vuelto a verse las caras este sábado en un tenso reencuentro en el plató de Viva la vida tras la polémica del pasado domingo cuando el programa mostró unas imágenes a la exconcursante de Supervivientes en la que distintos colaboradores de Sálvame, entre ellos la hija de María Teresa Campos, se burlaban de ella y de Ortega Cano en el año 2012, momento el que la pareja estaba esperando un bebé.

La reacción de la colaboradora sorprendió a sus compañeros y desató las críticas en las redes sociales y en los medios de comunicación por su actitud altiva, primero mirando el móvil mientras se reproducía el vídeo y después negándose a disculparse con la mujer del torero, que confesó haber pensado en suicidarse durante ese momento de su vida.

"Estoy hasta el mismo moño de ser el blanco fácil", dijo Campos visiblemente molesta ante la estupefacción de todos los presentes. "No entiendo por qué estás así. No entiendo tu enfado. De verdad que no lo entiendo", le reprochó Emma García, presentadora del programa de Telecinco.

Desde entonces no habían estado frente a frente, hasta este sábado, cuando Terelu Campos ha dado un paso adelante para explicar el por qué de esa respuesta a las imágenes. La tertuliana ha asegurado que uno de los motivos de su enfado es que se incluyera ese vídeo en el que parodia a Ana María, del que "yo no tenía ni conocimiento de ello", ya que no lo recordaba.

"Yo siempre he considerado que, los años que yo he estado en Sálvame, yo no he arremetido jamás contra Ana María porque siempre me ha parecido que era una persona que iba a ser buena para José [Ortega Cano]", le ha dicho ella.

Después, Campos le ha explicado que "te vi, o me pareció verte, viendo el vídeo sin problema hasta el momento en el que sale mi imagen", lo cual la descolocó. La reacción de Ana María, que quitó la mirada dolida ante lo que veía, provocó que Terelu pensara que se debía a su imitación "y dije, 'ostras, le acaban de decir lo más grande y ¿ahora me voy a llevar yo la porquería entera?".

En este sentido, la mujer del diestro ha negado que fueran las imágenes de la colaboradora el detonante de su malestar, sino el grueso del vídeo en el que pudo recordar las graves y duras críticas que recibió mientras estaba embarazada el que le hizo daño.