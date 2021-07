El Juzgado de Almazán devuelve a Recuerdo y Dignidad los restos humanos hallados en La Riba de Escalote (Soria)

El Juzgado ha adoptado esta decisión después de que se hallan practicado las diligencias necesarias que han permitido identificar los restos de tres de las cuatro personas cuya desaparición fue denunciada por la citada asociación.

El Juzgado da cumplimiento así al auto dictado el pasado mes de junio en el que acordaba archivar las diligencias por considerar que, si bien hay indicios de que las muertes pudieron producirse de manera violenta en 1936, "los posibles delitos" habrían prescrito al haber transcurrido más de 20 años de su comisión.

TRES IDENTIFICADOS

En dicha resolución, el magistrado ha subrayado que "no se puede ocultar que, tras la reapertura del procedimiento, resulta gratificante haber podido identificar los restos de tres personas y que a las mismas se les pueda dar un entierro digno y reparar en parte el daño causado a sus familiares, siendo conscientes de que uno de ellos no ha podido identificarse, pero esa no es la finalidad de la instrucción penal".

El juez ha concluido que "habiéndose practicado las diligencias acordadas, no apreciándose que los hechos puedan ser constitutivos de delito y no siendo posible identificar a los autores no debe seguir abierta la instrucción penal".

La Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad, por su parte, devolverá los restos a sus familiares.