Jorge Javier responde a un tuit que lo llama "carroza": "Con lo que yo he sido..."

Jorge Javier Vázquez lleva más de dos décadas trabajando de cara al público en alguno de los programas más reconocidos de Telecinco. El presentador comienza a ser consciente de que toda su experiencia es vista por otros como un signo de la edad.

El conductor de Sálvame reflexiona sobre el paso del tiempo en su blog de la revista Lecturas tras leer un tuit humorístico que decía “Jorge Javier va a ir al Día del Orgullo Gay, y eso que decían que no iba a haber carrozas”.

"La verdad es que me hace gracia. Soy un carroza, lo malo es que no me doy cuenta", confiesa Vázquez. Recuerda que cuando era más joven tenía la misma actitud hacia las personas de 50: "Para nosotros eran mayorcísimos".

Este mes cumplirá 51 años y asegura sentirse "mejor que nunca, tanto física como mentalmente". Resignado, reconoce que el comentario del usuario de Twitter no está descaminado: "Por edad ya me toca ser un carroza".

Jorge Javier está aprendiendo a encontrar su nuevo rol dentro de la sociedad y, sobre todo, dentro del colectivo LGTB que lleva tantos años abanderando. En la columna rememora sus mejores días en la celebración del Orgullo y se muestra incapaz de volver a repetirlos.

"Ahora me dicen de meterme en medio de una multitud y se me abren las carnes", comenta comparándose con todos lo que ahora disfrutan de una semana seguida de fiesta sin cansarse, como él solía hacerlo. "Con lo que he sido yo de mezclarme, madre mía", concluye.