Ada Colau asegura que no regresará a Twitter: "Fue una decisión muy acertada, no permite hacer buena política"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que el pasado mes de abril decidió no usar más su cuenta de Twitter, ha afirmado que no piensa volver a esta red social porque considera que "no permite hacer buena política" y critica que el Código Penal no persiga los delitos de odio que se cometen en las redes.

"No pienso volver a Twitter y creo que ha sido una decisión muy acertada. Y cada día lo pienso más en términos políticos que personales. Twitter no permite hacer buena política. Y yo tengo que hacer buena política, es mi trabajo", ha declarado en una entrevista con el director de PlayGround, Isaac Marcet.

La alcaldesa, que hace una larga reflexión sobre las redes sociales, argumenta que para "hacer política para la gente, para la mayoría, hay que promover el diálogo, los acuerdos, y que realmente se priorice el bien común por delante de intereses particulares, y Twitter creo que incentiva lo contrario", sostiene.

Ha criticado que el Código Penal no persiga los delitos de odio en RRSS

Sobre los comentarios con insultos o mensajes de odio vertidos por partidos y particulares en las redes, la alcaldesa opina: "Estamos en un mundo en crisis, literalmente en un mundo en llamas. En una situación así, ¿es esta la política que necesitamos? Me parece evidente que no. Me parece evidente que necesitamos reflexión, matices, puntos de encuentro, acuerdos, diálogo, empatía...".

"Yo lo que no entiendo es que las reglas del juego democráticas, incluido el Código Penal que sanciona las cosas más graves, actúe fuera de las redes y en las redes sociales no. Eso es un vacío que habría que solventar en el ámbito internacional", añade.

También subraya que "el hecho de que no pase nada por insultar o agredir a las mujeres digitalmente, practicar el racismo, los linchamientos virtuales contra personas LGBTI, eso hace que luego se normalicen estas situaciones de odio, de discriminación e incluso de violencia física fuera de las redes".

"No juguemos con normalizar los discursos de odio y los neofascismos, porque literalmente nos jugamos la vida, la salud democrática y la convivencia en la diversidad. Y yo creo que esa reflexión crítica empieza a estar muy presente en el conjunto de la ciudadanía", añade Colau.