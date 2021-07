Julián Contreras tuvo una mala experiencia con José Luis Moreno: "Me pidió que le sorprendiera"

Julián Contreras, hijo de la fallecida Carmina Ordóñez, ha sido el último famoso en sumarse a la lista de los que cuentan con una mala experiencia con José Luis Moreno, el ventrílocuo y productor que fue detenido recientemente acusado de pertenecer a una banda que se dedicaba a presuntas estafas y blanqueo de capitales.

En Sálvame Julián Contreras contó cómo, teniendo él ganas de entrar en el mundo de la interpretación y el espectáculo, llegó a contactar con José Luis Moreno, con la idea de llegar a alguna colaboración juntos.

Para eso, mantuvieron varias cenas y encuentros que se alargaban durante horas, sin que se llegara a nada en concreto. "A mí no me ofreció regalos ni lujos, porque sabía que yo no me impresionaba con ese tipo de cosas", aseguraba Contreras.

"Es una persona que siempre sabe con quién está jugando. Me dijo 'Tú eres muy listo, muy inteligente y muy capaz, esto lo tienes al alcance de tu mano pero me tienes que sorprender para hacerte imagen de mis marcas'", algo que el joven no supo interpretar.

Esas conversaciones de negocios nunca llegaban a nada concreto. "No entiendes nada, no hay claridad, todo es opaco, no hay ningún tipo de insinuación", decía sobre aquellas charlas.

Además, Julián Contreras aseguró que José Luis Moreno le llamó para participar en una serie y de aquello lo único que resultó fue que le dejó a deber unos pagos, de entre 6.000 o 7.000 euros o probablemente más, según el joven.

Julián Contreras llegó a encontrarse en un callejón sin salida y pidió consejo a su padre, que le dijo que se apartara de eso: "Mi padre me aconsejó que saliese de ahí, que esto no iba a ningún sitio", rememoraba.