José Luis Moreno es un productor tan famoso y con tantos años de carrera a sus espaldas que son muchos los rostros conocidos que han trabajado -o casi han trabajado- con él y que ahora pueden contar algunas anécdotas de lo que vivieron. A la lista se ha sumado Máximo Valverde, pues este jueves contó a Sálvame la "experiencia muy mala" que vivió con él.

"Fui a un programa en Canal Sur y él lo vio, me llamó y me dijo: 'Oye, quiero hablar contigo'. Él estaba haciendo unos programas de televisión en San Sebastián y me dijo: 'Me gustaría que tú presentaras el programa'", aseguró el actor al espacio de Telecinco.

"Yo encantado, pero iba a hacer la serie de Curro Jiménez en Chile. Y entonces me dice: 'Pero, ¿qué puedes ganar ahí, ocho o diez millones? Conmigo vas a ganar 24 millones'", continuó explicando. "Me dijo que fuera a verlo a la casa esta famosa que está saliendo en tantos sitios. Me dijo que me quedara allí a dormir y yo le dije que no".

"Así estuvimos durante un mes, en una semana iba tres o cuatro días. Podía ir a jugar al tenis en un campo que tenía con un profesor. Me llevaba al sastre, me hizo dos esmóquines", comentó.

"Allí entraban y salían muchos chavalitos todos los días, pero yo ya era un tío hecho y derecho", añadió. "Conmigo se medía, porque sabía que, en ese sentido, conmigo no tenía nada que hacer".

"Entonces yo le decía: 'Bueno, José Luis, vamos a firmar un contrato'", dijo Máximo Valverde. "Mi problema es que aquí hablamos, mucho sastre, pero no me firmas el contrato'".

"Fue pasando el tiempo hasta el último día, tres días antes de empezar a trabajar en San Sebastián, cena en su casa para toda la gente del programa y dice 'Mañana sábado os llevarán los billetes a vuestras casas para el viaje'. Pasa el día y no me mandan ningún billete", aseguró. "Entonces, llega el domingo y le llamo y no me coge el teléfono. Todavía estoy esperando a que me dé una explicación".

"Fui un par de veces a la puerta de su mansión maravillosa para hablar con él. Pero nada, no había forma", sostuvo el intérprete. La periodista que le estaba entrevistando le preguntó que creía que no le dio el trabajo porque no accedió a sus proposiciones, a lo que él contestó: "¿Porque no me quise enrollar con él? Yo he pensado muchas cosas siempre, pero contra ese señor no se podía hacer nada".