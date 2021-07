Madonna sale en defensa de Britney Spears por su tutela: "¡La esclavitud fue abolida hace muchos años!"

Después de que hace varias semanas Britney Spears diera un golpe sobre la mesa y pidiera públicamente, por primera vez, en el juicio que se pusiera fin a su injusta tutela que le ha provocado tantos años de sufrimiento, muchas son las personas que se han pronunciado para apoyarla.

Desde su hermana, Jamie Lynn, hasta su madre -que aseguró tener sentimientos encontrados con el caso-, pasando por compañeras de profesión como Miley Cyrus, Paris Hilton, Katy Perry, Mariah Carey y Christina Aguilera -que han creado un fondo para lograr liberarla- y su ex, Justin Timberlake -quien se llevó unas cuantas críticas de los fans que consideraban que "él también había contribuido" a que esto sucediera-.

Ahora ha sido Madonna quien se ha pronunciado al respecto, y lo ha hecho para defenderla, como no podía ser de otra forma. Entre monarcas se apoyan, pues las llamadas 'Reina del pop' y 'Princesa del pop', respectivamente, han compartido muchos momentos juntas como el comentado beso en los MTV Awards en 2003 o el popular tema Me Against The Music.

Por ello, Madona ha sacado la cara por su amiga y compañera publicando en sus stories de Instagram una foto en la que aparece vestida con una camiseta en la que pone "Britney Spears" y junto a la que ha escrito un mensaje.

"Devolvedle la vida a esta mujer. ¡La esclavitud fue abolida hace mucho tiempo! Muerte al patriarcado codicioso que ha estado haciendo esto a las mujeres durante siglos", proclamó la cantante. "¡Esto es una violación de los derechos humanos! ¡Britney, venimos a sacarte de la cárcel!".