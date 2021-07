El alegato de Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes': "Menos mal que el mariconeo no se castiga en los platós"

Este jueves, Telecinco emitió la gala principal de Supervivientes, que fue presentada por Jorge Javier Vázquez. Esta entrega, en la que hubo un nuevo expulsado, vino bien cargada de contenido desde el principio.

En cuanto comenzó la gala, el catalán comenzó a hablar con Sergio Sajén, el hermano de la exconcursante de Maestros de la costura. El joven suele acudir a los platós como defensor de su hermana y, además, ha hecho muy buenas migas a lo largo de la edición con Sandra Pica o con el presentador del programa, llegando a coquetear en alguna ocasión.

Sajén hizo un alegato por su hermana, y destacó el concurso de la artista, haciendo hincapié en todo lo que había llorado mientras imploraba quedarse y las escenas cómicas que había protagonizado además del esfuerzo que había hecho a lo largo del concurso.

En esta ocasión, Jorge Javier Vázquez le preguntó a Sajén si no tenía calor, pues este llevaba una cazadora y botas altas. "No, no, aquí no tengo tanto frío… digo, tanto calor. Además... ¡tú me dijiste que trajera brilli!", comentó con una sonrisa Sergio, mientras se giraba para que el presentador viera las tachuelas de la prenda exterior.

-Jorge Javier: “Menos mal que aquí en los platós de televisión el mariconeo no se castiga. Ojalá la vida en España fuera como en un plató”



“Hijo mío, parece que te pongo nervioso”, comentó Jorge Javier sobre el lapsus de Sergio. Este, siguiendo la broma, añadió: “Tú siempre me pones nervioso, Jorge”. Entonces, el presentador verbalizó una reflexión que cobra especial importancia al darse en medio de toda una oleada de violencia homófoba, destacando el asesinato del joven Samuel en A Coruña: “Menos mal que aquí, en los platós de televisión, el mariconeo no se castiga. Ojalá la vida en España fuera como un plató de televisión”.