Santiago Segura, en 'El hormiguero': "Hago ayunos de 36 horas que no recomiendo a nadie"

El hormiguero cerró la semana con la visita este jueves de Santiago Segura y Leo Harlem, que acudieron para presentar su nueva película, ¡A todo tren! Destino Asturias, una comedia familiar que se estrena este viernes en cines.

"Habla de dos irresponsables que son los encargados de llevar a seis niños a un campamento en Asturias y los pierden en el tren. Entonces a Leo y a mí nos toca hacer un camino en paralelo para llegar antes que ellos", contó Segura.

El director presumió de su silla de invitado Infinity del espacio de Antena 3 –ha superado las 20 visitas al programa- y reconoció que "venir aquí me sigue haciendo la misma ilusión que el primer día".

Santiago Segura, en ‘El hormiguero’. ATRESMEDIA

Pablo Motos aprovechó para comentar la dieta de Segura: "Me han dicho que ahora mismo comes solo tofu y aguacates, como los loros de Faunia", afirmó el presentador.

"Exactamente, soy como un loro o una cotorra, pero Leo se ponía a mi lado en la película y se hacía bocadillos de patatas fritas, mayonesa y salsa picante todos los días".

"Es que la comida de catering en los rodajes... vamos con prisa y no sabía si comer un plato, dos o hacerme el bocadillo. Hacía lo último y me venía muy bien", comentó Harlem.

El valenciano destacó una imagen de las redes sociales de Segura donde se podía ver un plato de verdura. "Eso fue un día que me había pasado el anterior, aunque es un poco triste porque parece un jardín. Eso te lo ponen en un hospital y te vas de allí", aseguró el director ente risas.

"¿Cuándo comes eso eres feliz?", le preguntó Motos. El invitado le contestó que "no, estoy amargado. Ahora no me paso como cuando lo hacía antes, pero si hay algo espectacular me ciego y como muy bien. Pero también hago ayunos de 36 horas que no le recomiendo a nadie".

"Que cuando vino Elsa Pataky recomendó el ayuno intermitente y la criticaron. Las mierdas que hago no se las recomiendo a nadie, pero hago de 36 horas, de 18, intermitente...", explicó el director de cine.

Motos exclamó: "¡Pero son muchas horas!", a lo que su invitado respondió: "Por eso no se lo recomiendo a nadie, pero he leído que el hombre prehistórico lo hacía y nuestro organismo está preparado".