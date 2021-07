Lola Indigo pide perdón a la actriz que sustituyó en el doblaje de Lola Bunny en 'Space Jam': "No voy a cobrar nada"

Lola Indigo ha fumado la pipa de la paz en la polémica tras conocerse que iba a doblar al personaje de Lola Bunny en la nueva entrega de la saga Space Jam: Nuevas leyendas. La cantante española ha pedido perdón y ha afirmado que destinará lo que cobre a asociaciones que trabajan en el campo de los trastornos alimentarios.

La polémica comenzó a finales de junio, cuando Warner Bros. anunció que Lola Indigo iba a prestar su voz al personaje de la película. El estudio sigue así su política en otros países en donde también ha tirado de famosos para doblar al elenco del filme de animación.

Sin embargo, en España la polémica se agrandó tras saberse que ya había una profesional a cargo de esa voz: Vera Bosch, una profesional del doblaje que había superado un castin y que había doblado a Lola Bunny en el tráiler. Sin embargo, Warner decidió cambiarla por Lola Indigo en la película.

“Yo hice un cásting con otras dos compañeras de doblaje, y después de hacer ese cásting yo hice el tráiler. No sé si Mimi [Mimi Doblas, nombre verdadero de Lola Indigo] ha hecho un cásting, probablemente lo ha hecho, pero está fuera de una igualdad de condiciones”, se quejó Bosch.

Pide perdón

Lola Indigo ha querido enterrar la polémica en un mensaje en redes sociales publicado este miércoles. La cantante ha pedido perdón a la actriz y ha aclarado que no sabía que había alguien a cargo del personaje cuando ella entró en el proyecto.

"No tenia ni idea de si había alguien antes de que me llamaran a mí, no lo hice con mala intención y no pensé que haría daño a nadie, simplemente me hacia ilusión", ha escrito. "No sé si será lo adecuado sacar el tema de nuevo, pero no me lo podía quedar dentro, gracias Vera Bosch".

los que me conocen un poco saben que estoy aquí para dar oportunidades, jamás para quitarlas, que intento con las posibilidades que me da mi posición ayudar a todo el que me rodea, con esto pido perdón a Vera y a su gremio, no voy a cobrar absolutamente nada por la peli — lola indigo (@lolaindigomusic) July 7, 2021

Lola Indigo ha asegurado que lo suyo no es quitar oportunidades, sino usar su posición para ayudar a quienes la rodean. "Con esto pido perdón a Vera y a su gremio, no voy a cobrar absolutamente nada por la peli".

La cantante ha afirmado que lo que vaya a cobrar por el doblaje lo va a destinar a la Unidad Multidisciplinar de Trastornos de la Conducta Alimentaria y a la Asociación en defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa y la Bulimia de Granada.

En su perfil en Twitter, Bosch ha confirmado que este martes ya había recibido las disculpas por parte de Lola Indigo. "Le honra y agradezco enormemente que tenga este gesto con nuestra profesión", ha escrito.