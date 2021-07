Lola Indigo no es la única: las famosas que doblan a Lola Bunny en otros países y las quejas de los fans

Lo de fichar a famosos para que presten su voz a personajes animados en películas no es ninguna novedad, pero no por eso causa menos crispación entre los cinéfilos cada vez que hay un nuevo caso. Las acusaciones de intrusismo laboral o las denuncia de que se menosprecie de esta forma el trabajo de los actores de doblaje siempre se repiten, aunque las majors siguen ignorando estas críticas.

La semana pasada, cuando Warner Bros. España anunció que la cantante y bailarina Lola Indigo sería la encargada de prestar su voz a Lola Bunny en Space Jam: Nuevas leyendas, los usuarios en redes mostraron activamente su indignación. Los comentarios más repetidos defendían la labor de los actores de voz y recordaban casos de otras estrellas españolas como Melendi o Dani Martín, que fracasaron al probar suerte en el doblaje.

Lo curiosos es que esta polémica por la contratación de una cantante sin experiencia en el doblaje para Lola Bunny no se ha dado solo en España. En otros países europeos como Francia o Alemania, Warner también ha tenido que hacer frente a las críticas por primar la fama del doblador a su conocimiento del medio a la hora de elegir a sus Lola Bunny.

Francia

Angèle rejoint la Tune Squad et prêtera sa voix à Lola Bunny dans #SpaceJam - Nouvelle Ère, au cinéma le 21 juillet. pic.twitter.com/HNTH7sGEdO — Warner Bros France (@warnerbrosfr) June 30, 2021

En el caso del país vecino, la elegida ha sido la cantante belga Angèle, proveniente de familia de artistas (su madre la actriz Laurence Bibot, su padre el cantante Marka y su hermano es el rapero Roméo Elvis) y que se hizo famosa a través de redes sociales. El de Lola Bunny no es el primer doblaje de la joven de 25 años, que ya prestó su voz a Gabby Gabby en Toy Story 4.

Si echamos un vistazo a los comentarios que acompañan al tuit con el anuncio de su fichaje, veremos muchas respuestas en las que se critica su falta de experiencia, se carga contra Warner por contratar a una cantante y se reivindica la labor de actrices de voz como Odile Schmitt.

"Miseria del doblaje. Ella no es actriz. El casting de Star es suficiente para el doblaje de una película animada...".

Et sinon vous pouvez pas prendre des comédiens expérimentés ?



"Y, si no, ¿no puedes tener actores experimentados? Es gracioso, pero queremos ver a Lola Bunny, no a Angèle... ¿Odile Schmitt no estaba disponible?".

Alemania

En el caso de Alemania, Lola Bunny tendrá la voz de la celebrity de origen ruso y alemán Palina Rojinski, que tiene experiencia como presentadora de televisión, modelo, DJ y también actriz, pero sin haber probado suerte en el doblaje.

Al igual que ha pasado en España, allí también habrían contratado a una actriz de voz, Shandra Schadt, para los primeros adelantos de la película, pero han terminado sustituyéndola por Rojinski. Para denunciar este intrusismo y dejar en evidencia cómo cambia la voz de la conejita cuando hay una profesional detrás y cuando no, tenemos el siguiente vídeo que compara el trabajo de Schadt y Rojinski:

EE UU

¿Y qué ha pasado en EE UU, país de origen de la película? Pese a que todo indica que Zendaya fue desde el comienzo la primera opción para Lola Bunny en Space Jam: Nuevas leyendas, la página de IMDb de la película asegura que la actriz de voz Kath Soucie, la Lola Bunny de la Space Jam original, llegó primero.

Lola Bunny y Zendaya

Los rumores aseguran que Soucie volvió a poner voz a la conejita e incluso grabó la mitad de los diálogos del personaje, pero finalmente fue sustituida por Zendaya en postproducción. Como decíamos, se trata de especulaciones y los medios norteamericanos aseguran que la protagonista de Euphoria estuvo vinculada al proyecto desde el principio.

El próximo 23 de julio, finalmente podremos ver qué tal suena Lola Bunny con todas estas voces tan famosas, pero sin experiencia en el doblaje. Recordemos que el filme de Malcolm D. Lee sigue a LeBron James intentado rescatar a su hijo en el espacio digital de una fuerza todopoderosa y malvada llamada A.I. (allí conviven los personajes y franquicias de Warner) mientras Al G Rythm (Don Cheadle) le roba los seguidores. Para esta misión, el protagonista deberá reclutar a los Looney Tunes para derrotar al Goon Squad.

