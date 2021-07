Muchas son las veces que Patricia Steisy se ha sincerado en su canal de Mtmad sobre múltiples aspectos de su vida. Su depresión, su mala relación con su familia, el episodio de acoso que ha sufrido, los malos tratos que vivió o la anorexia son algunas de las partes más privadas de su vida que la extronista de MyHyV ha compartido con sus seguidores.

Ahora, la granadina ha vuelto a su perfil de vídeos de Mediaset para hablar de lo dura que fue su infancia y lo que eso le provocó: "La vida que yo he vivido ha sido complicada y eso me llevó a no estar bien de los nervios, a tener déficit de atención, a no sentirme segura en la vida".

"Ese nerviosismo te lleva a hacer cosas involuntarias que se convierten en costumbre, en un TOC, o en un vicio... como las autolesiones", confiesa. "Hay quien se hace pequeños cortes, hay quien, como yo, se arranca el pelo. Yo no me daba ni cuenta, pero empecé arrancándome las pestañas, luego las cejas, hasta que me quedé calva de pestañas con 9 años".

"Con 12 o 13 años me dio por comerme los pelos. Suena a loca del coño, pero cogía los mechones y los que llegaban a la boca los iba mordiendo", continúa explicando. Pero esos tics fueron cambiando hasta, de mayor, provocarle otras sensaciones internas desagradables como sentir "rechazo y asco" cada vez que se acostaba con un chico.

"Después, me convertí en trabajadora compulsiva, de nuevo otra forma de autodestrucción para no ver la realidad", asegura. Y es que Steisy achaca todo esto a su mala infancia: "De pequeña sufría bullying. Yo me levantaba por la mañana y nadie me podía asegurar que no me fuesen a pegar ese día, que no fuese a tener algún problema o no me fuese a acostar en la cama asustada o llorando".

"Eso te crea una inseguridad en la que crees que no tienes nada seguro, que no vas a tener nada tuyo, ni nada para siempre. En esas situaciones, al final, terminas por sentirte mal contigo misma, todo lo que haces te hace sentir mal", explica. "Cuando tienes un cargo de conciencia empiezas a no quererte, a cogerte manía a ti misma, y eso te lleva a las autolesiones, a automaltratarte como una manera, quizá, de tener bajo control las situaciones".

"He acumulado mucho y eso no te hace vivir en paz, pero ahora que soy más mayor estoy empezando a descargarme de culpa y a quitarme ese cargo de conciencia. A veces he pensado que ha sido por actitudes mías, que soy rara o me he alejado, pero tampoco sé lo que es una palmada en la espalda de alguien que me importa", añade. "No sé lo que es el apoyo incondicional. A veces pienso que no sé lo que piensa de mí realmente la gente que quiero, o que cuando dicen que están orgullosos de mí, no me lo creo".