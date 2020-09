Steisy confiesa el trastorno que sufre y que ha provocado que aumente de peso: "Tengo depresión intermitente"

Patricia Steisy, uno de los rostros más conocidos de Mujeres y hombres y viceversa, continúa sincerándose con sus seguidores en su canal Bi happy de Mtmad. La extronista subió un vídeo la semana pasada hablando de las críticas que recibía sobre su peso y confesó que era porque estaba medicándose. Pero este martes, la joven quiso dar algunos detalles más del trastorno que padece.

"Yo lo que he contado [públicamente] ha sido un 5% de lo que he pasado", comenzó explicando para hacer ver la complicada situación por la que pasaba. "Cuando hablo de problemas, me cuesta trabajo porque sé que la gente es muy poco comprensiva".

"Parece ser que tengo, aunque todavía me lo tienen que asegurar, depresión explosiva intermitente", confesó, lo cual le hacía tener picos de humor que le provocaba tener sentimientos exagerados y estar demasiado feliz, demasiado triste, demasiado enfadada, etc.

"Eres como una bomba a punto de estallar", explicó sobre el trastorno. "No paro de pensar, hasta el punto de que me quedo agotada mentalmente [...] Estoy todo el rato al límite, e incluso me producía temblores".

La andaluza contó que fue a la psiquiatra y le ofreció medicarse, pero lo rechazó porque tenía miedo de que le produjera efectos secundarios. Aun así, lo terminó haciendo porque la doctora le dijo que era necesario: "Primero he preferido curarme la mente, aunque me hiciese engordar".

"Llevo unos seis o siete meses medicándome y todavía necesitaría estar un año o dos", añadió y explicó que la psicóloga le tiene que enseñar ejercicios para ayudar a controlarse. "Cuando yo pueda hacerlo por mí misma, esa pastilla no la necesitaré".

Steisy continuó sincerándose y confesó que le da miedo ir a la psicóloga a sincerarse porque está convencida de que hay momentos traumáticos que ha vivido y no recuerda y le da miedo "abrir la caja de Pandora".

Su pareja, Pablo, que se encontraba con ella en el vídeo, intervino para explicar por qué ahora Steisy estaba peor. "Has tenido una cantidad de traumas que nunca has exteriorizado. Empezaste en la noche, luego en la tele, no parabas de currar y no tenías un minuto para pensar. Cuando se acaba la tele empiezas conmigo a estar en casa todo el día entero, pues tu cabeza se pone a pensar".

La extronista también quiso pronunciarse sobre las múltiples discusiones que protagonizó con su novio y las relacionó a su trastorno: "Él tampoco tiene culpa de mis problemas". Aun así, la andaluza se encuentra mucho mejor que antes y, mientras continúa cuidándose, promete que volverá a hacer deporte y a cuidar más su dieta.