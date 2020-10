Steisy desvela su lucha contra la anorexia tras sufrir malos tratos: "En un año me quedé en 43 kilos"

Después de conocer la recaída de Violeta Mangriñán en la anorexia, Patricia Steisy se ha querido sincerar con todos sus seguidores sobre una de las etapas más difíciles de su vida y que tienen que ver mucho con esa enfermedad.

La joven, que ha sido noticia los últimos días tas confesar el trastorno que sufre y que ha provocado que aumente de peso, asegura que padeció anorexia siendo adolescente.

"En un año me quedé en 43 kilos, estaba trastornada, me autolesionaba. Me llevaban a mi casa desmayada porque no comía nada", relata en su canal de Mtmad.

"No sabes el momento exacto en el que empiezas. Fue a los 18 años, cuando salí de lo del maltrato. Evidentemente te ves gorda, pero no es que te vas gorda gorda, yo solo quería estar más delgada. Escuchas a tus amigas decir que están gordas y tú tienes 5 kilos más que ellas dices 'madre mía ,cómo tengo que estar yo. Ya pillo la indirecta".

"Ves que mandas sobre tu cuerpo, que adelgazas, que consigues lo que te has propuesto... y eso hace sentirte poderosa sobre ti y te engorda el ego"

"Está el factor psicológico. Todo lo que me decía ese psicópata, yo lo tenía que hacer. Estaba acostumbrada a que me mandaran continuamente", relata.

Por eso, se refugió en la anorexia. "Ves que mandas sobre tu cuerpo, que adelgazas, que consigues lo que te has propuesto... y eso hace sentirte poderosa sobre ti y te engorda el ego".

"Cuando salgo de ese maltrato y no recibo más palizas, inconscientemente, una parte de mí necesitaba maltratarse. Y eso lo conseguía no comiendo. Necesitaba 'pegarme' para sentirme bien conmigo misma. Te metes en una espiral asquerosa", confiesa.

"Además, como te enseñan que más guapa te ves mejor, pues eso me pasó, que en cuestión de un año me quedé con 43 kilos".

Además, la televisiva cuenta que en una ocasión, dándose rayos, se desmayó al salir de la máquina. También se ha desmayado "en discotecas y bares". "Me llevaban desmayada a casa. La talla 34 me estaba grande".

Steisy relata que, cuando su madre la vio desnuda, fue un antes y un después para ella: "Se montó un percal en casa... Empezó a llorar y chillar de los nervios, era un saco de huesos... Me obligó a ir al médico y este señor fue muy duro conmigo".

Entonces, relata, su madre se las ingenió para que comiera y poder superar la enfermedad, a la vez que su físico mejoraba.

Steisy ha querido mandar también un mensaje positivo hacia las y los que pueden estar sufriendo este trastorno, indicando que sí se sale.