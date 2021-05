Steisy no se habla con su familia: "Mi madre me dijo de todo de Pablo porque no le gustaba su condición sexual"

Steisy no está pasando la mejor etapa de su vida con su familia. Al parecer, y según se ha desahogado ella misma con una amiga por teléfono desde el reality Solos, la joven tuvo una bronca con su madre y su hermana a causa de su novio Pablo y por la que siguen sin hablarse.

Todo radica en que Pablo, el novio de la extronista de MyHyV, no le cae en gracia a su madre. "Antes de conocerlo, mi madre me dijo de todo de Pablo porque no le gustaba su condición sexual. Mi madre le ha dicho unas cosas en su cara que se me caía la cara de vergüenza", reveló Steisy en el reality.

"Lleva tirándolo desde el primer día y sin saber por qué", contó.

Además, la hermana de la sevillana subió unos stories poniendo verde a Pablo, algo que desató la bronca definitiva con su familia.

Y no solo eso, sino que, según Steisy, su madre "le calentó la cabeza" a su hermana para decir que ella no la ayudaba "en nada". "Yo te he dado 40.000 euros para que no pidas una hipoteca", se defendió la sevillana, que quiere arreglar las cosas con su familia, pero le da miedo llamar por miedo a no saber lo que se va a encontrar.