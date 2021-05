Patricia Steisy sufre un ataque de ansiedad en 'Solos' que obliga a Manuel a pedir ayuda: "¿Podéis venir?"

La colaboradora y concursante Patricia Steisy ha sufrido un fuerte ataque de ansiedad dentro del reality Solos que se emite por MitelePlus, después de una discusión telefónica con su madre.

Steisy acabó con un estado de nervios que la llevó a llorar desesperada pidiendo ayuda y gritando, ante lo que su compañero de reality, Manuel González (La isla de las tentaciones) se ha visto superado.

El concursante ha comenzado a llamar a la organización por el micro que portan: "¿Podéis venir un momento, por favor? ¿No podéis venir un momento, por favor?", decía mirando a su compañera tambaleándose.

"Relájate, por favor", le decía incapaz de hacer nada Manuel, que miraba para el exterior del piso que comparten, superado e incómodo por la situación.

Steisy, entre sollozos decía: "Llamo a mi madre acojonada porque sé que me va a echar una de estas", en referencia a la discusión que acababan de tener. "Que yo no estoy para que me digan estas cosas", se quejaba Steisy.

Al poco, la emisión era interrumpida.

#Solos12M



Steisy sufre un fuerte ataque de ansiedad tras haber discutido duramente con su madre y su hermana.



Manuéh pide ayuda a la organización, minutos después censuran. pic.twitter.com/4CKHgcSnei — Locura (@Locura__) May 12, 2021

Solos es un reality en el que una o dos personas viven en un pequeño apartamento lleno de cámaras, para que los espectadores sigan su día a día las 24 horas. En este reality los participantes pueden recibir visitas, hacer o recibir llamadas de teléfono o incluso acudir a platós de Telecinco, como es el caso de Steisy, que anoche fue comentarista de Supervivientes en la gala que se emitió.