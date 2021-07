Borrell califica de "repugnancia intelectual" que los independentistas comparen a Nicaragua con Cataluña

La situación política en Nicaragua es insostenible. El régimen de Daniel Ortega lleva meses acelerando la represión contra las fuerzas opositoras y contra la sociedad civil crítica con el líder. Y el asunto llegó también este martes al pleno del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, donde el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, debatió con los eurodiputados sobre la posibilidad de imponer sanciones contra el "entramado" de Ortega.

En ese contexto, el diputado de JxCat -aunque forma parte de los No Inscritos- Toni Comín aprovechó su intervención de poco más de un minuto para hablar de "presos políticos" y comparar la situación de Nicaragua con la de Cataluña. La respuesta de Borrell fue rotunda y aseguró que hacer esa equiparación es "una repugnancia intelectual inmensa". Sin entrar más en el fondo del asunto Borrell quiso responder así a la intención de Comín de incrustar el tema catalán en un debate sobre política exterior de la UE.

"Me produce una inmensa repugnancia intelectual cuando oigo que se compara la situación en Nicaragua con la de España", sostuvo Borrell, añadiendo que la comparación no es "seria" y no merece "más respuesta". El jefe de la diplomacia europea se expresó así en su turno de respuesta después de escuchar a todos los intervinientes, entre los que hubo más eurodiputados españoles, los cuales censuraron las políticas de Ortega.

Comín usó su breve tiempo de intervención para denunciar lo que según él es un "silencio de la Unión Europea ante la violación de derechos humanos" en Cataluña y que sirve, añadió, a los regímenes autoritarios "para negar la legitimidad a la UE en su defensa de la democracia y el estado de derecho". Según el independentista, a la Unión ese "silencio" le sale "muy caro".

Lo cierto es que la posibilidad de aplicar sanciones sobre Nicaragua ha tomado forma en el pleno del Parlamento Europeo, y podría hacerse en base al nuevo régimen de medidas restrictivas ante violaciones graves de derechos humanos, que ya se ha usado con Rusia y China, entre otros. "En Nicaragua hay un dicho que reza que a los opositores se les detiene por la noche para que la UE se entere a la hora del desayuno", dijo Borrell, y añadió un "ya nos enteramos", anticipando que se tomarán medidas.