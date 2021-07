Miles de personas se concentran en varias localidades de España para condenar el asesinato de Samuel

"Samuel, hermano, no estás solo", es una de las insignias que se han escuchado en las múltiples concentraciones convocadas en más de 70 localidades de todo España para condenar el asesinato de Samuel Luiz, de 24 años, en A Coruña.

Las movilizaciones han sido convocadas por diversas asociaciones LGTBIQ+ con el objetivo de mostrar un mensaje conjunto de repulsa hacia lo que consideran que ha sido un asesinato homófobo.

La terrible noticia, que ha conmocionado a todo el país por la brutalidad de las circunstancias en las que murió el joven -apaleado hasta la muerte-, ha sido el detonante para cientos de personas que han decidido salir a la calle este lunes a condenar la discriminación y señalar la injusticia.

Prácticamente las plazas de todas las capitales de provincia se han llenado de miles de personas que han querido hacer pública su indignación. Salamanca, Vigo, Valencia, Oviedo, Gijón, Cartagena... en localidades distintas, el mensaje ha sido el mismo: "Justicia para Samuel".

En la ciudad en la que murió, A Coruña, resonó por la tarde el grito de "justicia" para el joven en la plaza de María Pita, donde también han acudido rotos de dolor los amigos del joven asesinado. Ni la lluvia ha impedido que la gente se mantuviese en la plaza y sus alrededores para mostrar su repulsa por el suceso y trasladar su apoyo a la familia y amigos del joven. "Gracias por la difusión, la implicación y el calor que nos estáis dando, queremos justicia porque han asesinado a nuestro amigo y no tienen que pasar estas cosas", dijo uno de sus amigos.

“Yo nunca pensé que la última vez que vería a Samuel sería desde una videollamada”. El dolor de los amigos se escucha en A Coruña #JusticiaPorSamuel pic.twitter.com/KoMTj9ICLA — El HuffPost (@ElHuffPost) July 5, 2021

En Madrid, la puerta del Sol ya estaba llena incluso antes de la hora de inicio de la convocatoria. Unas 3.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han acudido a la emblemática plaza con pancartas que rezaban mensajes como "cualquiera nosotros podría ser Samuel" o "Ya no os tenemos miedo".

Durante la concentración, en la que han participado numerosos políticos madrileños, los organizadores han leído un comunicado en el que han incidido en que "A Samuel lo mataron por maricón, lo repetimos tantas veces como haga falta" y han denunciado que "la respuesta que hay ante esos actos es mínima, si es que la hay".

Madrid se moviliza contra el ataque al joven de 24 años asesinado en A Coruña el pasado sábado



➡️ Bajo el lema #JusticiaParaSamuel, los asistentes quieren mostrar su repulsa al asesinato del joven tras una paliza pic.twitter.com/9GUgmR5mpz — Europa Press (@europapress) July 5, 2021

"Samuel hermano, nosotros no olvidamos", "No pasarán" o "Ninguna agresión sin respuesta" han sido algunas de las proclamas que se han gritado a lo largo de la concentración de Barcelona, que ha arrancado con un sentido aplauso y ha concluido con un minuto de silencio. El cruce de las calles Compte Borrel y Parlament y sus alrededores se han llenado con centenares de personas con pancartas y banderas del colectivo LGTBI en una protesta convocada por el Observatorio Contra la Homofobia y la Plataforma LGTBIcat, en la que han participado las conselleras Tània Verge y Violant Cervera o la alcaldesa de Barceona, Ada Colau, entre otros representantes públicos.

En Valencia, más de 300 personas han abarrotado la zona de la plaza del Ayuntamiento situada ante la Casa Consistorial para mostrar su repulsa por el asesinato de Samuel, convocadas principalmente por entidades LGTBI y apoyadas desde el equipo de gobierno local. "Ací estem, nosaltres no matem!" (¡aquí estamos, nosotros no matamos!) ha sido el lema más coreado durante la concentración, en la quetambién se han gritado consignas a favor del respeto a todas las opciones sexuales y contra la homofobia.

Tras un minuto de silencio, los concentrados han prorrumpido en aplausos mientras se escuchaban también gritos de "asesinos" y "nos están matando y no hacéis nada", y en el suelo una pancarta improvisada rezaba: "Contra los nazis, mariconazos. Fuego al sistema".

#València hui ha cridat a una contra la violència, contra la #LGTBIfobia



L'espiral de la violència comença amb els discursos i la seua legitimació. Hem de frenar-la de totes totes. #ElsCarrersSeranSempreNostres 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/Hk9fQDdUl0 — Lucía Beamud (@BeamudLucia) July 5, 2021

Trece detenidos por su asesinato

Trece personas han sido detenidas por su presunta relación directa o indirecta con la muerte la madrugada del sábado en A Coruña de un joven de 24 años, vecino de Culleredo y que trabajaba como auxiliar de enfermería en la Fundación Padre Rubinos. La línea de investigación de la policía, según han confirmado fuentes del cuerpo a Efe, se centra en una discusión que se originó por el uso de un teléfono móvil. Los arrestados, identificados y a los que se les está tomando declaración, están en el cuartel de Lonzas.

Minutos antes de producirse la agresión, el chico fallecido, Samuel, estaba acompañado por una amiga con la que estaba realizando una videollamada, que pudo causar una confusión en otro grupo de jóvenes y que habría originado la fatal discusión y el inicio de las violentísimas agresiones.

Según han apuntado fuentes policiales a Efe, el joven presentaba varios hematomas e importantes golpes en la cabeza, que precisaron la intervención del 061 durante dos horas para tratar de reanimar al varón, aunque el fallecimiento se produjo finalmente en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), en el que llegó a ingresar, aunque en estado crítico.

La policía ha podido confirmar con rapidez, a través de los teléfonos móviles, la identidad de la mayor parte de los agresores, mayores de edad la mayoría. A todos ellos, han precisado las fuentes, se les está interrogando de forma separada para contrastar las versiones ofrecidas por cada uno sobre el caso, del que se ha decretado el secreto de las actuaciones.

Entre los cargos que se podrían imputar a los detenidos por haber participado en una pelea tumultuaria estarían, han avanzado las fuentes consultadas, omisión de socorro y haber participado como cooperadores necesarios en la agresión, además de implicar por homicidio al autor o autores de la agresión que causó la muerte del joven de origen brasileño.