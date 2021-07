Chabe Soler es desvincula del restaurant La Ferrera de Pinedo (València)

El que va començar fa set anys com un projecte comú entre Quique Ramos i Lola Soler, acompanyats per l'experiència i els coneixements en hoteleria de Chabe Soler, es va convertir en un tàndem format per les dos germanes, Lola i Chabe Soler.

Ara, Chabe, després d'una "llarga reflexió", deixa La Ferrera encara que assegura que impulsar i treballar en aquest projecte li ha proporcionat "grans alegries" i ha recalcat en un comunicat estar "molt agraïda" pel que ha suposat en la seua vida com a "experiència i com a aprenentatge vital".

No obstant açò, assenyala que és conscient de la necessitat "de prendre un descans i reenfocar la seua vida". Soler assegura que en La Ferrera es queda un equip molt preparat que coneix la idiosincràsia del restaurant i la carta que ofereix.

Chabe Soler té una dilatada trajectòria com a cuinera, ja que ha passat per nombrosos restaurants de València com a Pata Negra, i en 2020 es va alçar com la millor cuinera de paella valenciana del Món en el World Paella Day i va formar part de la World Central Kitchen de José Andrés.

La seua especialitat són els arrossos i destaquen especialitats com l'arròs de La Senyoreta que va crear en honor de la seua germana Lola, l'arròs verd de codium, escopinyes, salicornia i corvina; o el roig de 'periquitos' (gambeta roja).

Al llarg d'aquests anys s'ha convertit en una presència destacada en ponències, fires com Gastrónoma i escola de cuina, i amb la seua destresa en la cuina ha aconseguit guanyar-se el reconeixement de tot el sector.