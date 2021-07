CSIC València uneix humor i ciència amb una exposició de 66 vinyetes de Forges

La mostra, que es podrà contemplar fins al 24 de setembre, reflecteix la particular interpretació de Forges sobre qüestions universals com l'origen de la vida o l'evolució humana; es deté en descobriments i teories com el principi d'Arquimedes o la teoria dels forats negres, i arreplega vinyetes dedicades a científics eminents com Newton, Darwin o Einstein.

El responsable de la biblioteca del Centre d'Investigació i Desenvolupament del CSIC i comissari d'aquesta exposició, Fernando del Blanco, destaca que "la mostra tracta de ser una finestra a la divulgació, a la curiositat i a un millor coneixement públic del que des de la ciència i la investigació es pot oferir a la societat".

Forges, mort al febrer de 2018, també va dedicar moltes vinyetes a reclamar major atenció i recursos per a les institucions científiques i la comunitat investigadora. Aquesta reivindicació també està present en dibuixos que al·ludeixen directament a les retallades pressupostàries i als eterns becaris.

L'exposició, que va acompanyada d'un catàleg, ha recorregut durant 2020 i el que portem de 2021 diverses delegacions i centres de divulgació del CSIC de tota Espanya. 'La ciencia según Forges' ha sigut produïda per la Vicepresidència Adjunta de Cultura Científica del CSIC i compta amb la col·laboració de la Fundació General CSIC, a través de la convocatòria d'ajudes Explica la Ciència, així com amb el suport de la Fundació Dr. Antoni Esteve i de l'Institut Quevedo de les Arts de l'Humor, pertanyent a la Fundació General Universitat d'Alcalá.

TAULA REDONA

Amb l'inici del nou curs, la Casa de la Ciència ha preparat una taula redona sobre la situació de l'humor gràfic als mitjans de comunicació del nostre país.

L'acte, que serà presentat per Juan Fuster Verdú, delegat institucional del CSIC a la Comunitat Valenciana, tindrà lloc el 9 de setembre i comptarà amb la participació de Berta Fraguas Garrido, filla de Forges; Antonio Ortiz Fuster 'Ortifus', humorista gràfic; i un membre de l'Institut Quevedo de les Arts de l'Humor. La taula redona se celebrarà respectant, en tot moment, les mesures que les autoritats sanitàries establisquen per a aquest tipus d'esdeveniments.