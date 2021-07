Los cinco pueblos más endeudados de España: proyectos faraónicos, facturas en los cajones y alcaldes imputados

Si la deuda que tienen los ayuntamientos fuera un enorme pastel que hubiera que repartir entre todos los españoles, a cada uno le corresponderían 373 euros. Según los datos sobre deuda viva de las administraciones locales publicados por el Ministerio de Hacienda el pasado jueves, las corporaciones locales debían al cierre de 2020 un total de 21.945,2 millones de euros, de los cuáles 17.679,7 correspondían a los ayuntamientos.

El 60% de los consistorios nacionales no tiene cuentas pendientes y una buena parte del resto cuentan con pasivos a los que las arcas municipales pueden hacer frente sin demasiados problemas, pero hay un nutrido grupo de ayuntamientos que difícilmente podrían hacer frente a su deuda sin la ayuda del Estado y las autonomías.

Para comprender mejor cómo algunas localidades han podido contraer deudas tan disparatadas, 20minutos ha analizado los casos de los cinco municipios con mayor volumen de deuda por habitante de toda España, en los que se repiten con frecuencia una serie de patrones.

Se trata en general de localidades pequeñas que todavía cargan con las consecuencias de la gestión de gobiernos pasados, una mala administración que en la mayoría de los casos ha tenido recorrido judicial. Para tratar de equilibrar las cuentas llevan años con presupuestos en los que reina la austeridad y celebran cada cuenta pendiente saldada como si fuera una victoria.

Entre las causas de la deuda aparecen faraónicos proyectos urbanísticos que no salen bien, impagos a la seguridad social, sobrecostes y obras mal ejecutadas, desvío de fondos públicos o años de facturas escondidas en cajones, aunque no siempre es así.

Vallada: de escuela de vela a 80 km del mar a parque tecnológico fallido

A nadie le gusta que el nombre de su pueblo aparezca vinculado a la morosidad y menos si se trata de la localidad española con un mayor volumen de deuda por habitante. En Vallada, un pequeño municipio de poco más de 3.000 habitantes situado a unos 80 kilómetros al sur de Valencia, la deuda local asciende a 28,3 millones de euros, o lo que es lo mismo, 9.129 euros por habitante.

En el caso de Vallada, el culpable de la montaña de deuda es desde hace años un ambicioso proyecto de urbanización de suelo rústico que se vino abajo con la llegada de la crisis de 2008 y que dejó al Ayuntamiento solo ante ante los acreedores. La idea del exalcalde y expresidente de la Diputación de Valencia, Fernando Giner (PP), que dirigió el municipio durante 24 años, era construir un complejo naval aprovechando el tirón por la llegada de la Copa América de Vela a Valencia en 2007, aunque el municipio está a 80 kilómetros del puerto de Valencia.

Ante el fracaso de la idea inicial, el proyecto se adaptó para construir un parque logístico empresarial bautizado como Valpark, que contaría con 1,3 millones de metros cuadrados de suelo. Sin embargo, con la llegada de la crisis los agentes urbanizadores se retiraron y el ayuntamiento se vio solo, sin comprador para los terrenos y con impagos y expropiaciones millonarias a las que no pudo hacer frente.

"Todos los años es lo mismo, por desgracia estamos ahí en el ranking. Hemos subido por el polígono de Valpark y la gestión que se hizo de él", cuenta a 20MInutos María José Tortosa (PSOE), alcaldesa del municipio desde 2015. El municipio ha saltado al primer puesto por un nuevo revés judicial, por el que deberán pagar 8 millones de euros más tras llegar a un acuerdo con un acreedor.

"Nuestro presupuesto nos da para pagar nóminas, recibos, reparaciones… las cosas básicas", añade quien también es la presidenta de la mancomunidad de la Costera. Para atajar el problema, la administración actual apuesta por retomar el proyecto aprovechando el empuje de los fondos europeos para la recuperación.

"Tenemos el parque a punto legalmente, pero falta acabarlo de organizar", insiste Tortosa, que rechaza el "victimismo" y la idea de que el pueblo dé una imagen de "pobreza de solemnidad". "Lo hecho hecho está. Pienso que ha habido fallos impresionantes que con cuidado se habrían evitado y no nos habrían metido donde estamos ahora, pero miramos hacia delante”, zanja.

Navajas: un alcalde inhabilitado y años sin presentar cuentas

El municipio castellonense de Navajas (720 habitantes) acumula una deuda de 5,9 millones de euros, que repartida entre sus vecinos asciende a 8.193 euros por cabeza, la segunda más elevada del país. En su caso, el origen del problema no está en un macroproyecto fracasado, sino en una serie de episodios de mala gestión que acabaron teniendo consecuencias judiciales para su exalcalde, José Vicente Torres -que gobernó el pueblo entre 1999 y 2011- y el secretario municipal, Antonio Paredes, a quien el Tribunal de Cuentas ordenó devolver 15.000 euros de dinero público que había desviado a su cuenta personal.

Entre los fenómenos que contribuyeron a engordar la deuda destacan tres desarrollos urbanísticos irregulares y con una ejecución deficiente, un sobrecoste del 50% en el polideportivo que acabó por costar 1,16 millones de euros, años sin presentar las cuentas municipales y decenas de facturas sin pagar escondidas que acabarían aflorando tras el cambio de administración en 2015.

Moraleja de Enmedio: una deuda salpicada por la Operación Púnica

Con 6.900 euros de deuda por habitante, Moraleja de Enmedio, un municipio madrileño de unos 5.200 habitantes situado a unos 30 kilómetros al suroeste de la capital, es la tercera localidad más endeudada del país. Años de impagos a la Seguridad Social, macroproyectos de construcción desmedidos -ocho millones de euros en un centro acuático, otros cuatro en un centro cultural para un pueblo de menos de 5.000 habitantes- y un alcalde imputado en la trama Púnica acusado de amañar contratos explican la dramática situación fiscal a la que ha llegado este municipio.

Su elevadísima deuda provocó episodios tan peculiares como este ocurrido en 2018. Entonces, el Ayuntamiento tuvo que reciclar cuatro vehículos policiales de Getafe que iban a ser desguazados ante la falta de fondos para adquirir otros nuevos.

Los Barrios: una deuda 'que tardará en saldarse 300 años'

El caso de Los Barrios, una localidad gaditana ubicada en el Campo de Gibraltar y la cuarta con mayor deuda por habitante -163,5 millones a repartir entre algo menos de 24.000 vecinos- la situación lleva cronificada muchos años.

La mayoría del pasivo de este municipio procede de un entramado de empresas públicas municipales que actuaron durante la primera década de siglo bajo la tutela del PSOE en el consistorio. Dichas firmas fueron deficitarias durante años y acabaron por acumular millones de euros en deudas que finalmente han recaído sobre el ayuntamiento. Entre los fraudes, se detectaron desvíos de fondos destinados para empresas que finalmente terminaron en las arcas públicas.

El alcalde que sustituyó a la administración del PSOE en 2015, Miguel Alconchel, ironizaba sobre el asunto en una entrevista concedida a La Voz de Cadiz tras su reelección en 2019 . "Este pueblo tiene 300 años de historia y se va a llevar casi otros 300 pagando lo que debe. No hay pueblo en España ni Europa que deba lo que nosotros", afirmó entonces.

Valdeprado: una deuda aparatosa pero sostenible

Valdeprado (Soria, siete habitantes) ocupa el quinto puesto en esta lista, pero su situación es radicalmente diferente a la de los otros municipios. Pese a que el reparto de su deuda entre su exigua población sale a casi 6.800 euros por cabeza, el volumen del pasivo asciende tan solo a 40.000 euros.

Su alcalde, Alfredo Castellano, atiende por teléfono a este periódico y explica que la deuda procede de un préstamo concedido por el Estado para construir cuatro viviendas públicas con el objetivo de atraer vecinos a una zona altamente despoblada.

Castellano apunta que "si el ayuntamiento tiene una deuda de 40.000, el ayuntamiento tiene una sanidad por más de 150.000" y afirma que las cuentas están en orden e incluso con superávit. El regidor insiste en que no tienen problema para pagar los plazos y matiza que "no hay nadie que tenga trabajo [en el ayuntamiento] que no haya cobrado".

Madrid, la gran ciudad con más deuda per cápita de España

En general, los saldos de deuda de las grandes ciudades se encuentran en una situación incomparablemente mejor a la de los pueblos que se acaban de mencionar. Madrid, con un pasivo de 1.950 millones de euros, es la urbe con mayor volumen de deuda del país, pero el efecto de su numerosa población hace que a cada madrileño le correspondan apenas 585 euros del total.

En el caso de Barcelona, con una deuda total de 801 millones y una población que roza los 1,7 millones de habitantes, el reparto ascendería a 482 euros por cada vecino.

En una situación más saneada incluso se encuentran Valencia, con 363 euros de pasivo por habitante y una deuda total de 290 millones, y Sevilla, ciudad en la que a cada sevillano le corresponderían unos hipotéticos 342 euros de los 236 millones que adeuda el consistorio.