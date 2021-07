La presidenta del CSIC aborda en Albacete la perspectiva de género en la carrera científica

Rosa Menéndez ha estado acompañada por el rector de la UCLM, Julián Garde, y por las organizadoras de la actividad: la delegada del rector para Políticas de Igualdad, Mª José Romero, y la decana de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Aurora Galán, según ha informado la institución académica en nota de prensa.

Momentos previos a la exposición de su ponencia, Rosa Menéndez se ha referido al contendido de su conferencia, en la que ha ofrecido una visión general de cuál es la situación en el CSIC y las medias que se toman en el Consejo para potenciar o mejorar la presencia de la mujer en la carrera científica.

En este sentido indicó que, al principio de la misma, la participación de la mujer es relativamente alta, situándose en el 43 por ciento, pero a medida que se mueven a escalas superiores baja a un 27-28 por cierto "cifras que comparadas con otros organismos no está mal, pero nosotros intentamos que si la mujer no accede a la escala superior sea por decisión propia y no por ningún tipo de limitación", dijo.

Sobre las causas que motivan la reducción de esa participación, enumeró en primer lugar la conciliación familiar y el nivel de exigencia de la mujer científica. Rosa Menéndez añadió como otro problema la falta de vocaciones científicas. "Yo creo que tenemos que hacer una campaña potente de educación en todos los niveles y también en el ámbito familiar", pues, como señaló, el tema de perspectiva de género es un tema de educación, de docentes y familias.

Como datos, informó de que el CSIC cuenta con un total 123 centros distribuidos por todo el país, en los que trabajan un total 13.200 personas, de ellas el personal científico se acerca a las 4.000 personas.

El rector, por su parte, quiso agradecer el trabajo desarrollado por las organizadoras en esta actividad, así como la presencia de Rosa Menéndez y el tiempo dedicado a la UCLM.