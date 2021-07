Azud.- Oltra, sobre la defensa del 'número dos' del PSPV a un empresari: "Mata és Mata"

Després del ple setmanal de govern, la també líder de Compromís ha valorat així que el 'número dos' del PSPV haja acceptat la codefensa d'aquest empresari, un dels detinguts en aquesta trama de corrupció urbanística quan governava el PP a l'Ajuntament de València.

Fa uns dies, Mata va defendre que la codefensa de Febrer és legal, compatible amb els seus càrrecs polítics i un fet "ètic i fins i tot estètic", a més de deslligar-la tant del partit com de la detenció de l'exsubdelegat del Govern Rafael Rubio, socialista suspès cautelarment de militància per la seua presumpta implicació en Azud.

Oltra, en roda de premsa, ha remarcat que el Consell "per descomptat no ha tractat açò" i ha coincidit amb Mata en què "la compatibilitat existeix i és legal", a més de remarcar que el dret no es dirimeix en termes d'ètica o estètica.

El dret a la defensa, ha subratllat, està arreplegat en l'article 24 de la Constitució i és un dels fonamentals de l'Estat de Dret, "un dret de primera generació i per damunt de moltes consideracions". "Tothom té dret a que no se li cause indefensió", ha insistit.

En qualsevol cas, ha agregat la també advocada, "Mata és Mata" i la codefensa d'aquest empresari entra dins del seu exercici professional. Després ha puntualitzat que és una analogia de l'expressió "el futbol és futbol" i que ella no és molt de targetes roges perquè seria jugadora abans que àrbitre.

Sobre si ella haguera acceptat, ha recordat que és incompatible amb el seu lloc de vicepresidenta i consellera, igual que per a qualsevol membre del govern valencià: "Ni s'ha donat ni es donarà el cas, ni en aquest tema ni en cap altre".

Al PP: "CONSELLS VENC"

I davant les crítiques del PPCV, en lligar-ho a la detenció de l'extresorer del PSPV, José Catalunya, Oltra ha sostingut que els 'populars' es quedarien "sense càrrecs" si hagueren de deixar la política per haver compartit trajectòria "amb gent condemnada i a la presó". "Consells venc que per a mi no en tinc", ha rematat.

Es tracta de la segona fase d'Azud, en el qual el Jutjat d'Instrucció 13 de València investiga presumptes mossegades amb factures fictícies que diverses adjudicatàries d'obra pública de l'Ajuntament de València haurien realitzat durant l'anterior govern del PP. Entre els 14 detinguts figuren el socialista Rafael Rubio i l'exvicealcalde amb Rita Barberá, Alfonso Grau.