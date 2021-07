Perra de Satán: "Mi show es victimista y muy feminista, pero agoto todas las entradas cuando 'La chocita del Loro' no"

Beatriz Cepeda, más conocida como Perra de Satán, es una escritora y humorista que se ha hecho un hueco en las redes sociales, donde ya acumula más de 80.000 seguidores.

Tras las polémicas declaraciones de la directora y el gerente de La chocita del Loro afirmando que no existían apenas mujeres cómicas y las que había tenían un humor victimista y demasiado feminista, ha expresado con contundencia, y con su característico estilo irónico, su rechazo.

¿Por qué elegiste ponerte Perra de Satán como nombre artístico?

Esto viene de que hace muchísimos años (porque yo soy vieja, que ya me toca vacunarme), cuando empecé a usar las redes sociales, en aquel momento se llevaba mucho lo de ser anónima. La gente no se fiaba de Internet, nadie ponía su cara, nadie ponía su nombre, entonces tuve que escoger uno, y como yo siempre he sido muy divertida, muy graciosa pues dije voy a buscar uno que sea provocativo y que llame la atención, que sea un poco malicioso. Así me conoce la gente y no me lo voy a cambiar, pero es verdad que si lo hubiera sabido en su momento que llegaría a ser conocida por él me lo hubiera pensado, evidentemente. Pero yo creo que también tiene su gracia que lo hiciera sin pensar.

¿Empezaste en las redes sociales intentando encaminarte al mundo del humor?

Mi primer perfil como Perra de Satán me lo creé en 2007, ya son 14 años, que se dice pronto. Yo en aquel momento no tenía más intención que ponerme un nombre para hacer el idiota en Internet, como hacíamos todos. No tenía ningún tipo de pretensión. Es verdad que siempre tuve un perfil de humor, pero porque yo soy así, me gusta el humor, la comedia, siempre he sido de hacer chistecillos. Sí que era mi intención, pero como divertimento, no como nada más.

La comedia era un mundo de hombres. Me resultó un mundo muy agresivo y competitivo.

¿Has encontrado obstáculos por ser mujer en el mundo de la comedia?

Como monologuista sí que he hecho cosas, pero nunca he buscado trabajo como cómica porque yo lo que realmente soy es escritora, aunque es una manera de hacer humor. Como escritora yo creo que no me ha ido mal, he publicado dos novelas, ahora soy editora en una web de entretenimiento… En mi carrera a la hora de escribir creo que no ha condicionado el hecho de que yo sea mujer.

Ahora, como cómica, metí un poco la patita porque tenía interés para probar cómo era el mundo de la comedia de Madrid y la saqué enseguida. Estoy completamente segura de que sí fue por ser mujer, porque a mí se me trató de una manera diferente. Me resultó un mundo muy agresivo y competitivo, y no me gustó nada. No es que no me guste hacer monólogos, es que no me gustaba cómo funcionaba cuando yo lo intenté, que fue hace como cinco o seis años.

¿Por qué crees que se te trató así?

Mi experiencia personal es que me lo pusieron muy muy difícil por una cuestión de sexismo. Yo sí lo viví así. Era un mundo de hombres, eran coleguillas entre ellos, los hombres te imponían y si tú querías acceder eras tú contra todos ellos… Y, lejos de ayudarte o de ponértelo fácil, a mí lo que intentaban era crearme inseguridad para que yo no me atreviese a hacerlo y la verdad es que dejé de hacerlo enseguida, porque me pareció un ambiente muy hostil y violento.

Muchos años después, Penny Jay creó la Riot Comedy, que era un espacio exclusivo para mujeres, ahí sí que volví a subirme a los escenarios y la diferencia fue abismal. Era otro tipo de ambiente radicalmente opuesto en el que se buscaba que tú estuvieras cómoda, que el público estuviera de tu parte… algo completamente diferente.

Las cómicas estáis logrando un gran éxito durante los últimos años, ¿qué crees que ha cambiado?

En estos cinco o seis años yo me he buscado la vida de otra manera, y al final es un poco lo que hemos hecho todas las cómicas. Como fuimos echadas, aunque no textualmente, pero sí que nos lo ponían más difícil y eran ambientes hostiles para nosotras, hemos generado nuestros propios espacios, nuestros propios shows, nuestros propios programas… con lo cual ya no necesitamos volver a eso. Yo, por ejemplo, el domingo pasado actuamos con mi show en el Teatro Reina Victoria de Madrid yo lo decía: a mí me da igual el nivel de La chocita del Loro, porque yo ya no necesito actuar ahí, yo he creado mi propio espacio y agoto mis entradas de mis shows. Yo no me planteo siquiera volver a esos espacios clásicos de la comedia en Madrid, y como a mí les ha pasado a otras muchas, que, incapaces de vencer esos ambientes tradicionales de comedia, hemos desarrollado los nuestros y da la casualidad de que nos va bien.

Yo entiendo que haya gente a la que le guste el humor al estilo de La chocita del Loro y que tengan un sitio donde ir a verlo, pero, por suerte, el público también ha respondido a otro tipo de comedia. La directora de La chocita del Loro criticaba que vamos de víctimas y somos muy feministas, y es verdad que en mi show concretamente sí, es una descripción totalmente adecuada. Pero mi show agota todas las entradas cuando La chocita del loro no.

Porque no es rancio. Es chungo, violento. Cuando hace cinco o seis años intenté meter la cabecilla en el ambiente de la comedia en Madrid eso fue lo que me encontré, y yo nunca escribí a La chocita del loro. Salí tan humillada que todavía me da ansiedad pensar en hacer monólogos. — Perra de Satán (@perradesatan) June 21, 2021

Antes el entretenimiento era generalista, buscaba hacer algo que gustase a cuanta más gente mejor, porque solo había cinco canales de televisión y cinco teatros en Madrid. Treinta años después el mundo ha cambiado radicalmente y ahora ya no se hacen cosas para todo el mundo. Se hacen espectáculos más de nicho, por decirlo de alguna manera. Tú no buscas que tu espectáculo guste a los que tienen 70 años, a los que tienen 40 y a los que tienen 15. Sino que los de 15 tienen sus propios ídolos, los que siguen los de 40 son otros y los que siguen los de 70 son otros. Ya no se busca hacer espectáculos generalistas sino darle a cada público lo que busca y el público responde, evidentemente. Sobre todo porque, ¿a quién no le gusta reírse? La comedia nunca va a estar en crisis porque la gente siempre va a demandar ese tipo de espectáculos.

¿Qué opinión tienes sobre las declaraciones que han hecho estos cargos de 'La chocita del loro'?

Juzgando solo a partir de sus declaraciones, creo que tanto la directora como el gerente son personas muy desactualizadas. Cuando tú tienes un negocio creo que, como mínimo, tienes que entender el contexto de él. Si tu negocio es la comedia, tienes que entender lo que está pasando con la comedia en Madrid o en España en ese momento. Creo que sus declaraciones hablan de una manera de hacer comedia de hace cinco o seis años. Están muy perdidos laboralmente. El público que buscan está desapareciendo

Me alegro de que haya cambiado el panorama, porque sí que se nota que el ambiente es diferente. Yo creo que el público también ha cambiado, es otro. El público joven ha crecido con otros referentes y otros temas, y me parece un cambio positivo desde mi punto de vista.

Están muy perdidos laboralmente. El público que buscan está desapareciendo.

Un negocio no tiene que ser inclusivo, feminista y de todo, tiene que ser como el dueño quiera. Ellos son muy libres de elegir qué tipo de show quieren ofrecer, y del mismo modo el público es libre de elegir qué show quieren comprar. A mí lo que me sorprendió es cuando dijo que las mujeres no venden, y te metías en su página web porque yo lo hice manualmente y lo puse en redes sociales, y todos los shows que tenían a la venta estaban con descuento. Si tú pones las entradas de tu show con descuento es porque no las vendes, mientras que hay muchísimas cómicas que sus entradas duran minutos a la venta.

Yo este viernes he ido a ver Estirando el chile en Gijón porque en Madrid lo he intentado varias veces y no he podido, porque sus entradas duran minutos a la venta. Ningún otro cómico hombre en Madrid agota sus entradas en minutos, y teniendo en cuenta que el teatro de La chocita del Loro tiene un espacio mucho más pequeño que en el teatro que se lleva a cabo Estirando el chile. Por eso digo que, ya lejos de juzgar ideologías que creo que cada persona es libre de tener la ideología que quiera, lo que nos contó esa mujer es mentira. Es mentira que las mujeres no vendan, y es mentira que su público sí vaya a La chocita del Loro, porque sino no tendría las entradas en oferta.

¿Crees que las redes sociales han favorecido a que tengáis este espacio?

Sí, sin lugar a duda. Las redes sociales lo que han hecho ha sido democratizar los medios. Antes tú para hacer un monólogo necesitabas que alguien te escogiese para su escenario, ahora puedes grabarte en tu casa y subirlo a Instagram, a Tiktok, a YouTube, a donde quieras. Entonces eso quiere decir que todos contamos más o menos con los mismos medios y oportunidades, con lo cual es mucho más fácil que la gente triunfe por su talento, no por sus contactos o por su sexo o por su orientación sexual. Las redes sociales han hecho que muchas voces que en los medios mainstream no tenían espacio, como la gente diversa sexual o movimientos feministas, tengan un medio a través del que llegar a la gente.

Evidentemente que seas mujer no significa que te vaya a ir bien en las redes sociales, pero a la gente que le va bien en las redes sociales no tiene tanto que ver su orientación sexual, su género, su dinero, sino más su talento. No es exclusivamente el talento lo que te haga tener éxito, porque luego también las redes sociales tienen sus cosillas. Pero sí que creo que han democratizado el acceso al gran público.

¿Cómo es mezclar el humor con el 'body positive'?

El humor es mi manera de expresarme. A través del humor hablo de body positive, hablo de salud mental, de política, de prácticamente cualquier cosa que a mí me interese. Es la manera que yo tengo de poder contar mis cosas. Igual que las feministas dicen lo de poder ponerte las gafas moradas para empezar a ver esos pequeños detalles a los que se enfrentan las mujeres cada día, pues es como si yo para enfrentarme a la vida en general me pusiera unas gafas de humor y a través de esos cristales lo veo y lo expreso todo.

Considero que el humor es una herramienta que te permite llegar mejor a la gente, porque te entra de otra manera, y le provocas una sonrisa, o te permite hablar de temas que son muy serios porque les rebajas un poco el drama. Para mí es muy cómodo, no sé si de manera natural o porque llevo muchos años en ello. De pequeña me encantaba ver películas de risa, monólogos, espectáculos de humor… No sé si es porque lo he mamado o porque verdaderamente tengo un talento natural para ello, pero sí que es verdad que a mí ver y expresar las cosas desde la óptica del humor a mí me parece más fácil.

Al abrirte libremente hablando de estos temas en redes sociales, ¿te enfrentas a críticas al respecto?

Yo no lo llamaría críticas, lo llamaría directamente odio y gente echando espuma por la boca. Las redes sociales son lo que son y todos sabemos lo que pasa allí y exponerte en ellas tiene consecuencias. Una es que recibas estos comentarios. A mí recibir críticas me encanta, pero lo que hay en Internet generalmente no son críticas, son comentarios irrespetuosos, insultos y cosas que no vienen ni a cuento. Pero yo ya estoy muy acostumbrada, llevo muchos años aquí, ya sé lo que hay y está completamente superado y además las redes sociales cada vez tienen más herramientas para que silencies, bloquees o elimines a ese tipo de personas, con lo cual a mí me sigue pareciendo cómodo.