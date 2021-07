Qué tiempo hará el primer fin de semana de julio: temperaturas que podrían superar los 40 °C en algunos puntos

Este viernes comienza la primera operación salida de la temporada de verano de este año y multitud de personas pasarán el fin de semana de vacaciones en algún punto de España, ya que este año prima el turismo nacional. Pero, ¿acompañará el tiempo?

Durante este primer fin de semana del mes de julio se prevén temperaturas elevadas en la mitad oriental, que podrían incluso superar los 40 °C. Asimismo, continuará el "ambiente seco y caluroso" en prácticamente todo el país, como es habitual en estas fechas, según explican en el portal especializado Meteored.

¿Cuáles son las predicciones cada día?

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este jueves, día en el que miles de personas han comenzado sus vacaciones, son cielos poco nubosos y despejados en casi todo el país con un tiempo estable y seco. Para este viernes, se esperan "temperaturas significativamente altas en zonas de la mitad sur peninsular y cuenca del Ebro", aunque a nivel general predominará el tiempo seco.

Sin embargo, "se espera la llegada de un frente atlántico poco activo que dejará cielos nubosos o cubiertos en el extremo noroeste peninsular y precipitaciones en Galicia, siendo probable que se extiendan, de forma más débil, al Cantábrico y extremo noroeste de Castilla y León".

El sábado 3 de julio se prevén "temperaturas significativamente altas en la mitad sur del área mediterránea" y se espera "el paso del frente atlántico poco activo que dejará cielos nubosos en el tercio norte peninsular" y precipitaciones dispersas en Galicia y la zona cantábrica, así como en algunos puntos de Castilla y León.

#FelizJueves. Puedes ver el video con la predicción oficial de #AEMET para hoy (y los próximos días) en https://t.co/9Hkz6XY4dP pic.twitter.com/04vaWNyClN — AEMET (@AEMET_Esp) July 1, 2021

Se producirá un "descenso de las temperaturas en buena parte del territorio, mientras que seguirán ascenso en las regiones mediterráneas, con posibles máximas de más de 40 °C en puntos de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia", añaden desde Meteored. De esta manera, las temperaturas serán elevadas en buena parte de España y se esperan "algunos chubascos en el tercio norte, mientras que en el resto predominará la estabilidad", indican.

El domingo 4 de julio la nubosidad "será abundante con chubascos en el tercio norte peninsular", sobre todo en el Cantábrico. Así, habrá riesgo de tormentas en Pirineos y Cordillera Ibérica, en comparación con el resto del país donde el tiempo será más estable y los cielos despejados.

"Frente a máximas de 21º C en A Coruña y San Sebastián, se podrán alcanza 40 °C en Murcia. También habrá grandes diferencias entre las mínimas. En Burgos la mínima puede ser de 11º C, mientras que en Málaga no bajarán de los 26º C en las horas de menos calor", concluyen.