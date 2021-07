Las 'milyuna' polémicas de Óscar Puente: antes de Toni Cantó también se enzarzó con Rosalía, Clemente, Rivera, Iglesias...

Contra seleccionadores de fútbol, tuiteros, dirigentes políticos, cantantes... Óscar Puente no suele frenarse a la hora de manifestar su opinión o de cargar contra alguien en sus redes sociales. La mayoría de veces, sus palabras han suscitado controversia e indignación, situándole en el foco de la polémica en más de una ocasión.

Su última 'jugada' ha sido este jueves, cuando el alcalde de Valladolid descargaba toda su artillería contra Toni Cantó, al que le acusa de querer "vivir a costa de los españoles" a raíz de su recién nombramiento como director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid.

Puente, que tampoco se caracteriza por tener cautela a la hora de elegir las palabras, ha llegado incluso a calificarle de "mierda" y de acusarle de cobrar 75.000 euros "por rascarse los huevos a dos manos".

Toni Cantó es simplemente un mierda que no te llega a la suela del zapato. Si tuviese un gramito de vergüenza y de decencia se habría ido ya a trabajar de lo suyo. Pero prefiere seguir comiendo la sopa boba que es a lo que se ha dedicado en política, además de a emponzoñar. https://t.co/L2528y062L — Oscar Puente (@oscar_puente_) July 1, 2021

Como era de esperar, sus declaraciones se han hecho virales por la polémica generada, tal y como ha sucedido otras veces. Sin ir más lejos, a principios de junio llamó "carroña" al tuitero Alvise Pérez, tras publicarse la noticia de que había sido denunciado por publicar una falsa PCR positiva del exministro de Sanidad Salvador Illa.

Carroña. “La Fiscalía denuncia a Alvise Pérez por publicar una falsa PCR positiva de Salvador” Illa https://t.co/sENYgtYWH7 vía @eldiarioes — Oscar Puente (@oscar_puente_) June 2, 2021

No era la primera vez que el regidor socialista cruzaba ataques con el tuitero, pues en octubre de 2020 le llamó "saco de mierda", también en un tuit, por compartir una fotografía suya en un restaurante durante el cumpleaños de su madre.

Este saco de mierda publica una foto mía en el Gino’s de la Calle Duque de la Victoria, en el cumpleaños de mi madre, que algún otro saco de mierda de su misma calaña le envía y dice que es uno de los más caros de Valladolid. Y me llama mafioso. Mafioso. Él. pic.twitter.com/dzynvwDDCX — Oscar Puente (@oscar_puente_) October 4, 2020

Puente tampoco se mordió la lengua durante un partido de fútbol en el Camp Nou entre el Barcelona y el Valladolid. El edil vallisoletano arremetió en redes contra el arbitraje, al que calificó de "robo": "El robo es manifiesto. Es una vergüenza inconcebible", aseveró en su cuenta de Twitter.

Preguntado posteriormente en rueda de prensa sobre sus palabras, se justificó alegando que lo sucedido era una injusticia, "y las injusticias hay que denunciarlas". "A opinar tiene tanto derecho un alcalde como un encofrador", añadió entonces.

El robo es manifiesto. Es una vergüenza inconcebible. — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 5, 2021

El alcalde de Valladolid también se enzarzó con el seleccionador de fútbol, Javier Clemente, a quien lanzó un mensaje irónico por cuestionar la gestión del Gobierno de la crisis sanitaria. "Siempre hemos dicho que cada español encierra dentro un seleccionador de Fútbol. Lo que no sabíamos es que cada seleccionador de fútbol encierra dentro un ministro de sanidad", escribió en redes sociales.

Siempre hemos dicho que cada español encierra dentro un seleccionador de Fútbol. Lo que no sabíamos es que cada seleccionador de fútbol encierra dentro un ministro de sanidad. https://t.co/vxiovi1JTO — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 2, 2020

Hasta de Rosalía ha llegado a comentar. Al ser preguntado en marzo de 2019 si iban a contar con la cantante catalana en las fiestas patronales de Valladolid, Puente dio a conocer el caché que la artista pedía por actuar. "Pide 500.000 euros. Tú me dirás", respondía el alcalde a una usuaria de Twitter. El comentario suscitó la polémica por desvelar el presupuesto de Rosalía; controversia que Puente no comprendió, y que calificó de exagerada.

Pide 500.000 €. Tú me dirás. — Oscar Puente (@oscar_puente_) March 22, 2019

"Eso que se ha dicho está lejos de ser verdad", respondía la cantante ante el escándalo. "Lo único que voy a decir sobre lo que se dice que pedimos por nuestro 'show' es que es falso", recriminó.

Lo único que voy a decir sobre lo que se dice que pedimos x nuestro show es q es falso. Es cierto q no es un show sencillo (ya me conocéis) y que somos muchas personas trabajando para que el show sea increible, pero eso que se ha dicho esta lejos de ser verdad. — R O S A L Í A (@rosalia) March 23, 2019

También le cayó un aluvión de críticas por publicar una fotografía en la que salían el exdirigente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el exvicepresidente del Gobierno y antiguo líder de Podemos, Pablo Iglesias. Una imagen publicada en septiembre de 2019, cuando España se encaminaba a una repetición electoral por falta de acuerdos. "Les va a ir bien a estos dos", rezaba la imagen difundida.

Les va a ir bien a estos dos. pic.twitter.com/eDhl84TeJv — Oscar Puente (@oscar_puente_) September 17, 2019

Más tarde, Puente se justificó durante una entrevista asegurando que "son dos farsantes, y a los farsantes hay que denunciarles", añadiendo que no entendía por qué los políticos "se irritan tanto por publicarla", y que "parece que Rivera no tiene tanto problema en reunirse con Pablo Iglesias, pero con Sánchez no ha querido reunirse".