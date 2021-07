Anabel Pantoja desvela todas las dudas sobre su boda y dice que no la va a celebrar "por todo lo alto"

Tras anunciar que este próximo septiembre pasará con Omar Sánchez por el altar, Anabel Pantoja ha reaparecido luciendo tipo y bañador para resolver todas las dudas sobre su boda. "No quiero celebrar una boda por todo lo alto", ha aclarado.

Pantoja, que disfruta de sus vacaciones, ha hablado frente a las cámaras de sus planes para la boda: "No tiene mucho preparativo, pero es verdad que me tendré que encargar yo". Finalmente no la hará "por todo lo alto", como lo quería hacer en un principio en Sevilla, y la celebrarán en la isla donde suelen disfrutar.

Sus cuatro sobrinos llevarán las arras matrimoniales en su boda, haciendo realidad "el sueño de su vida". "Siempre lo he visualizado, tanto en Sevilla, como en Canarias, como en Londres", ha comentado.

Anabel ha dado estos avances sobre su celebración luciendo su traje de baño, mientras disfruta de un día vacacional en el Parque Warner madrileño del cual no ha tardado en compartir en redes. "La Pamela Anderson de Triana", han comentado en su última publicación de Instagram.