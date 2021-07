Cvirus.- Els anticossos contra la Covid-19 poden passar als fills a través de la llet materna

Davant aquestes recomanacions, les especialistes d'aquest centre sanitari, a més, han recordat que a pesar que no existisca una evidència científica determinant sobre açò, "és lògic pensar que, si la mare ha estat infectada per Covid-19 i s'han generat anticossos, aquests poden passar a la llet materna i, per tant, al bebé igual que ocorre amb els anticossos generats després d'altres infeccions", ha afirmat l'especialista.

Sota aquest panorama, la pediatra ha advertit que "en qualsevol cas, les mares infectades han de mantindre les mesures d'higiene, com el llavat de mans i l'ús matern de mascareta durant la presa, delegant la resta de les cures i del bebé a una tercera persona no afectada per la infecció, sempre que açò últim siga possible".

D'altra banda, moltes persones refereixen efectes secundaris després de la infecció com a cansament important, cefalea o sensació de pèrdua de memòria. Aquestes circumstàncies poden fer que la mare lactant després de la Covid-19 se senta feble i, fins i tot, incapaç de fer-se càrrec de les cures del seu bebé. "En aquests casos és importantíssim que aquestes mares reben suport del seu entorn familiar, així com per part dels professionals sanitaris", ha postil·lat.

LACTÀNCIA I VACUNACIÓ

Altra de les incerteses més esteses entre el col·lectiu de dones embarassades i lactants és la de la vacunació contra el Covid-19 i davant açò, en la mateixa línia de les indicacions de les autoritats sanitàries, les especialistes de l'Hospital de Manises recomanen la immunització d'aquest col·lectiu dins del termini i en la forma escaient que els siga recomanat. "Les vacunes de Moderna i Pfizer-BioNTech són vacunes ARN missatger, no contenen el virus viu que causa la Covid-19 i, per tant, no tenen risc de provocar la malaltia en aquells que es vacunen", ha explicat la pediatra.