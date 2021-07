Radiografía de la incidencia del virus en la quinta ola: así afecta a cada grupo de edad tras subir un 27% en una semana

Se puede decir que España ya vive una quinta ola de la pandemia. Menos virulenta que otras, gracias a la vacunación, y también menos preocupante si tenemos en cuenta que los grupos de riesgo ya están mayoritariamente inmunizados. El ritmo de vacunación es bueno, pero aún así el virus está afectando precisamente a aquellos grupos a los que todavía no les ha llegado el turno para recibir la vacuna: los más jóvenes.

La realidad es que en solo una semana la incidencia acumulada ha aumentado un 27% en solo una semana. Se disparó desde los 92,25 casos del pasado martes a los 117,7 casos de una semana después. Del lunes al martes se puso ya en 106 casos, después de subir siete puntos, y del martes al miércoles a los 117, con una crecida de otros once puntos. En todo caso, España se sitúa en riesgo medio a nivel de incidencia (hasta 150 casos).

"Hasta el momento ese incremento de la incidencia no se está traduciendo en un aumento de la presión hospitalaria", aseguró la ministra de Sanidad, Carolina Darias. No obstante, la titular pidió "no bajar la guardia" y llamó "a la prudencia y a la responsabilidad", sobre todo teniendo en cuenta los viajes y la movilidad que se puede dar ya en pleno verano. "Durante la última semana ha habido un cambio de tendencia", sentenció.

Incidencias por grupos de edad. MINISTERIO DE SANIDAD

El mayor riesgo está en los más jóvenes. Por ejemplo, el grupo de edad entre 12 y 19 años registra una incidencia de 287,84 casos y en el de 20 a 29 años se sitúa en 293,93, ambos en riesgo alto. Frente a eso, los de mayor edad muestran la tendencia contraria gracias a la vacunación. Entre los mayores de 80 años la incidencia está en 23,08 y en el grupo de edad de entre 70 y 79 años esta es de 18,28 casos, es decir, los dos intervalos en riesgo bajo.

La dinámica es clara: a más edad, más nivel de inmunización y por lo tanto mucha menor incidencia. De ahí que Sanidad ahora haga énfasis en acelerar la vacunación a los más jóvenes y de hecho algunas comunidades autónomas como Cataluña ya han abierto la posibilidad para empezar a vacunar a quienes tienen entre 16 y 30 años.

Y es que precisamente en Cataluña la incidencia entre los jóvenes es elevadísima: 469,85 entre quienes tienen entre 12 y 19 y 554,87 entre los de 20 a 29. La Comunidad de Madrid, Melilla o el País Vasco también tienen niveles de afección muy altos entre los grupos de edad menos inmunizados. Esto contrasta, eso sí, con la incidencia de solo 4,2 que hay en Aragón entre las personas de 70 a 79 años o los 6,8 casos en ese mismo grupo que se da en Murcia. Otro dato llamativo es la incidencia de 0 en Melilla también en esa franja de edad.

Uno de los elementos que más ha empujado hacia arriba la incidencia ha sido el megabrote de Mallorca, que afecta casi íntegramente a jóvenes. Ese megabrote sumó este miércoles al menos 1.824 positivos en 12 comunidades autónomas: Madrid, Murcia, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia y País Vasco, además de los que siguen en Baleares. Los que, en total, están en cuarentena son 5.978 jóvenes.

En concreto, la Comunidad de Madrid notificó 662 positivos; País Vasco, 189; Andalucía, 179; Cataluña, 166; Galicia, 155; Comunidad Valenciana, 70; Murcia, 69; Castilla y León, 23; Castilla-La Mancha, 19; y Aragón, 10; así como 68 positivos de estudiantes que siguen en Baleares y han sido notificados por esta Comunidad.