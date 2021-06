La incidencia del coronavirus se dispara once puntos en apenas un día y los adolescentes entran en "riesgo extremo"

Empieza julio y la evolución de la pandemia en España es negativa. Tanto es así que la incidencia acumulada llega a 117,17 casos, más de diez puntos por encima del dato del martes. Además, se suman otros 46 muertos por Covid y se notifican 9.227 casos nuevos. Cantabria, Andalucía, Canarias y La Rioja son las comunidades autónomas con mayor incidencia, aunque en general en muchas de ellas esta va a menos. En el caso de los jóvenes, la incidencia escala más de 40 puntos en un día hasta los 293 casos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.808.960 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. En la última semana, asimismo, han fallecidos 61 personas por coronavirus. Actualmente hay 2.375 pacientes ingresados y 601 personas en UCI. La tasa de ocupación de camas está en el 1,95% y las de cuidados intensivos en el 6,52%, ambas en cifras descendentes respecto al día anterior.

El efecto del macrobrote en Mallorca sigue vigente, pero justo este miércoles el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma ha decidido no ratificar el confinamiento forzoso de parte de los jóvenes aislados en el hotel Palma Bellver por el macrobrote asociado a viajes de fin de curso; en concreto, no ratifica el confinamiento de las personas que hayan dado negativo o a las que no se les ha practicado la prueba.

La juez toma esta decisión señalando que el Govern no ha acreditado que estas personas se traten de contactos estrechos con los jóvenes contagiados en el brote detectado, y considera que no es una medida proporcionada al limitar un derecho fundamental.

Entre el 20 y el 26 de junio, las comunidades autónomas han realizado 618.888 pruebas diagnósticas, de las cuales 393.174 han sido PCR y 225.714 test de antígenos, con una tasa global por 100.000 habitantes de 1.316,05. La tasa total de positividad se sitúa en el 5,20%, frente al 5,01% del martes.