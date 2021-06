Así se vive de madrugada la vacunación en el Zendal: un "éxito" sin colas y lleno de gente "apurada" por las vacaciones

Después de año y medio de pandemia de la covid-19, muchas personas esperan con ilusión el ansiado pinchazo que reduzca su riesgo de enfermar gravemente o incluso morir por el nuevo coronavirus. Las ganas son tal que no importa si cuando llega la hora, esta es de madrugada. Como quien se levanta en mitad de la noche para coger un vuelo muy temprano. Y es que, desde que la Comunidad de Madrid habilitara este lunes la vacunación 24 horas en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, ya son más de 8.500 ciudadanos los que han pedido cita para vacunarse esta semana en el horario nocturno.

Concretamente, la noche del lunes, la primera, se inyectaron un total de 827 dosis en el turno de noche, mientras que en la jornada del martes el número de vacunas administradas se elevó a 1.851 y este miércoles se han inoculado 1.874.

Este miércoles le ha llegado la hora a Susana, de 46 años, trabajadora en una óptica. A pesar de ser personal sanitario -cuenta mientras espera los diez minutos de rigor tras recibir su primera dosis-, todavía no había sido citada. Por eso optó por el sistema de autocita y eligió las cinco de la mañana para irse de vacaciones "sin apuros y con la vacuna puesta". A Susana le ha compensado el madrugón porque "ha acelerado" el proceso gracias a los huecos nocturnos.

A su lado hay otra persona de su misma edad que empieza a trabajar a las seis de la mañana y le "viene muy bien" la madrugada para ir a inmunizarse. "No esperaba que hubiera tanta gente, podría haber esperado a que me llamaran de mi centro de salud, pero la semana que viene me quiero ir de vacaciones y, a la vuelta, me pondré la segunda (dosis)", explica este vecino de Paracuellos de Jarama.

Aunque a esas horas el tráfico es testimonial, al llegar al Hospital Isabel Zendal se nota un incremento de movimiento. La calma de la noche se traslada al interior del centro de vacunación, donde se vacuna sin prisa pero sin pausa. "Sobre todo hay mucha gente entre las once y las doce, luego ya es un goteo continuo de personas, pero toda la noche sin parar hasta el turno de mañana. Está teniendo mucho éxito la medida, la mayoría comenta que se quiere ir de vacaciones vacunado", relata una de las enfermeras que, amablemente antes de inocular la vacuna, pregunta por antecedentes de infección por covid o alergias a medicamentos.

Esta noche ha tocado la vacuna desarrollada por las farmacéuticas BioNTech y Pfizer, que es la fórmula que mayoritariamente está llegando a España y la gran apuesta de la Unión Europea. La segunda dosis, dentro de 21 días, pero no tiene por qué ser en el mismo centro ni en horario nocturno, según explica el personal sanitario.

Para llegar al Hospital Isabel Zendal no hay transporte público por la noche, salvo que se opte por un taxi o VTC. "Hay otro problema: hay gente que no trabaja, no tiene dinero, y ¿cómo puede venir a estas horas?", se pregunta el compañero de una paciente, que ha acercado en coche a su pareja para que reciba la vacuna. Ella, en cambio, resalta: "La idea me parece muy buena porque hay más horario y es mucho más rápido", afirma desde dentro de su vehículo, a punto de emprender el viaje de vuelta a casa.

Por los pasillos, prácticamente vacíos a esas horas, la mayoría de las personas camina en solitario, aunque en los escasos 15 minutos que se permanece en el interior del Isabel Zendal, desde que se muestra el código QR en los tres controles de acceso hasta que terminan los diez minutos de reposo, también se ven parejas empujando de un carrito de bebé al que no han tenido con quién dejar a esas horas.

"Nos vacunamos de madrugada porque queremos irnos de vacaciones en agosto y era la única forma de marcharnos con las dos dosis", comenta una pareja que viene desde Alcorcón. Ya con la tirita en el brazo, ambos destacan que "todo está muy bien organizado" y "muy limpio y muy ordenado".

Otra joven, también acompañada por una persona que le ha traído en coche, cuenta a 20minutos que decidió vacunarse a las cinco de la madrugada "porque tampoco había muchas más opciones esta semana para mi franja de edad y me tengo que marchar mañana de viaje. Así ya me voy con la primera dosis puesta".

El nuevo horario 24 horas, que a partir de este jueves se extiende también al centro de vacunación instalado en el WiZink Center de la calle Goya, en el centro de Madrid, ha derivado asimismo en trabajo para los taxistas. Entre los que 'descargan' clientes en el Zendal, uno de ellos relata que "parece que la gente está madrugando, hay gente viniendo desde las cuatro de la mañana". "Parece que la gente está contenta con la vacunación nocturna porque hay muchas personas que por el día no pueden", agrega otro taxista que esta noche ha realizado dos trayectos al centro ubicado en Valdebebas.

"Tremendamente positiva"

La propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, reconoció este martes en el Congreso de los Diputados que la iniciativa de vacunar durante las 24 horas del día le parece "tremendamente positiva". "Para las Comunidades es más fácil hacer la llamada, algunas están haciendo la autocita y algunas abriendo de noche, cosa que me parece tremendamente positiva", dijo Darias durante una comparecencia ante la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones.

Con la apertura 24 horas, el Hospital Isabel Zendal tiene previsto aumentar su capacidad diaria de administración de dosis, pasando de 15.000 actuales a más de 22.000. De ellas, 2.000 se administrarán por la noche, lo que significa que se pondrán en torno a 150.000 vacunas a la semana de manera ininterrumpida.

A nivel nacional, los datos del Ministerio de Sanidad publicados este martes reflejaban que la población vacunada con la pauta completa es ya al 36% del total, es decir, 17.088.342 ciudadanos, lo que supone más de la mitad del objetivo de inmunización del 70% de la población para finales de agosto. Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso que el próximo 19 de julio se alcanzarán los 25 millones de personas con las dos dosis.