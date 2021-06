Darias considera "tremendamente positiva" la vacunación nocturna en la Comunidad de Madrid

Tregua entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid en el Congreso. A lo largo de los últimos meses, han sido sonadas las diferencias entre el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la ministra, Carolina Darias, que a pesar de ello no ha tenido inconveniente en valorar positivamente la apertura de varios centros de vacunación masiva -primero el hospital de pandemias Isabel Zendal y a partir del jueves el Winzik Center- para inmunizar también de noche.

"Algunas [comunidades] están abriendo de noche, cosa que me parece tremendamente positivo", ha dicho Darias durante una comparecencia ante la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, en el Congreso.

Ha acudido para exponer sus planes para aprobar un nuevo periodo de la Estrategia Nacional de Adicciones, la pandemia ha estado presente en las intervenciones de la ministra y de los portavoces parlamentarios. Ya al final de la comparecencia, Darias ha reconocido el papel que están teniendo las comunidades en el proceso de vacunación con iniciativas entre las que ha destacado el sistema de autocita por el que los ciudadanos pueden elegir el día y lugar de vacunación y la posibilidad en la Comunidad de Madrid de vacunarse de noche. También ha destacado el reciente acuerdo en la Comisión de Salud Pública para que a partir de ahora puedan solaparse las franjas de edad, bueno "por razones de organización y para no dejar ningún hueco".

"Para las comunidades es más fácil hacer la llamada, algunas están haciendo la autocita y algunas abriendo de noche, cosa que me parece tremendamente positiva", ha dicho la ministra.

Darias no se ha referido directamente a la Comunidad de Madrid, pero no ha hecho falta. No solo porque es la que está vacunado de noche. También porque sí ha dejado claro que era una comunidad de un signo político distinto al del Gobierno.

"Sea del color que sea, esta ministra va a reconocer el trabajo de las comunidades siempre, ya me gustaría a mí que reconocieran ustedes a nuestro Gobierno", ha dicho en la comisión, donde ha advertido de que "la lealtad es de ida y vuelta".

Según fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, más de 8.500 personas han pedido cita a lo largo de esta semana para vacunarse en el turno de noche en el hospital Isabel Zendal, con 2.678 dosis inyectadas en las dos primeras jornadas, informa Europa Press.

Con la apertura 24 horas, el Hospital Isabel Zendal tiene previsto aumentar su capacidad diaria de administración de dosis, pasando de 15.000 actuales a más de 22.000. De ellas, 2.000 se administrarán por la noche, lo que significa que se pondrán en torno a 150.000 vacunas a la semana de manera ininterrumpida.