UPN acusa a Sánchez de ser "cómplice" del 1-O y Foro le afea que apele a la concordia con socios como ERC o Bildu

Así lo han puesto de manifiesto los socios electorales del PP en Navarra y Asturias, respectivamente, durante su intervención en el Pleno del Congreso, donde Sánchez ha comparecido para explicar los motivos para indultar a los presos del 1-O.

El diputado de UPN Sergio Sayas ha denostado que el Gobierno haya "regalado" este 'perdón' a quienes han "arrasado" la convivencia en Cataluña y ha recalcado a su presidente que esta decisión "no es magnanimidad sino un acto de miserable cobardía".

"Miserable porque no otorga los indultos pensando en España sino en usted, y cobarde porque son un fiel reflejo del sometimiento, de pagar el precio necesario para atrincherarse en el poder", ha explicado Sayas, quien ha indicado que al nacionalismo no se le vence "cediendo" a su "chantaje" sino "con la unidad de los españoles y la ley".

También se ha dirigido durante su alocución a las formaciones separatistas para advertirles de que "no hay ninguna esperanza para el independentismo en España". "No confundan España con el Gobierno; el sanchismo pasará, pero España seguirá fuerte y unida -ha dicho-. Con Sánchez, ustedes pueden; con España, no".

FORO ESPERA QUE SÁNCHEZ SE MUDE CUANDO HABLE EL TC

En la misma línea se ha manifestado el representante de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, quien ha recordado que la comparecencia de Sánchez en el Congreso coincide con los tres años de su llegada al Gobierno de la mano de partidos separatistas y antisistema para lamentar que ahora éstos "se estén cobrando una insoportable factura que paga España". "Con semejantes compadres, cualquier apelación a la concordia será pura fantasía", ha dicho.

El diputado asturiano ha cuestionado por "aciaga" la política territorial que practica el Gobierno por estar "destrozando" el Pacto de Transición, al tiempo que ha exigido a Sánchez una reforma "urgente" del sistema de financiación autónoma y un reparto justo, "y no sectario", de los fondos europeos para hacer frente a la crisis económica deriva del Covid.

Pero también le ha pedido que la "inminente" declaración de la inconstitucionalidad del estado de alarma se traduzca en su "mudanza" del Palacio de la Moncloa, con la que, según ha apuntado, se pondrá punto y final al periodo "sombrío" que el presidente ha protagonizado desde su llegada al poder.