La joven Palito Dominguín fue la última expulsada de Supervivientes y después de estar viviendo a la intemperie durante casi tres meses, se pudo dar por fin su primera ducha con agua dulce.

Los concursantes del reality cuentan con una pequeña ración de jabón, pero han de lavarse con agua del mar y como puedan, por lo que tener agua caliente, una ducha, gel y demás es todo un lujo.

Supervivientes ha publicado un vídeo con esa primera ducha de la miembro del clan de los Dominguín. La modelo mostraba sus uñas, llenas de suciedad y a continuación se emocionaba al sentir el agua dulce en su pelo.

"¡Qué gusto, qué gusto, no me lo puedo creer!", decía emocionada. "Esto es orgásmico. Sale espuma... no me estoy bañando en el mar entre peces", destacaba.

Palito se asombraba de la cantidad de suciedad que salía de su piel, incluida una "mancha" en su abdomen que llevaba ahí "tres semanas".