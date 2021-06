Discusión en 'Supervivientes' por cazar o no cazar a un pequeño tiburón

Las concursantes Melyssa Pinto y Lara Sajen mantuvieron una discusión en Supervivientes a cuenta de un pequeño tiburón que apareció en la playa y sobre si deberían comérselo o no.

Melyssa, que limpiaba pescado en la orilla, vio primero al pequeño escualo, quedando encantada. "¡Mira, qué bonito, un tiburón pequeño!".

A su lado Lara Sajen pensaba en cosas más prácticas: "Bien, así lo comemos. ¿Se puede coger eso?", preguntaba con toda la naturalidad sobra la posibilidad de convertir al animal en alimento.

"¡No¡, ¿estás loca?", le decía Melyssa escandalizada ante semejante idea, que Sajen defendía por el hambre que pasan y cómo se han acostumbrado a la vida silvestre. "¿Cómo me he vuelto de asalvajada que estaba por tirarme para cogerlo?", se preguntaba Sajen.

"¿Pero es un tiburón? Yo dudo que sea un tiburón... ¿será una morena? No es un tiburón, el tiburón tiene aleta y es negro", discutía Sajen sobre el tipo de animal que nadaba en la orilla.

"Una morena es una serpiente, es un tiburón pequeño", decía convencida Melyssa, que más tarde explicaba que el tiburón y la serpiente son sus animales preferidos. "Son los que más miedo me dan y eso me provoca un sentimiento que no sé explicar. Verlo me ha encantado, ha sido un momento maravilloso", decía.

Lara Sajen, con más hambre que emoción por las maravillas de la naturaleza, seguía a lo suyo. "¿Se puede comer, el tiburón se come?", a lo que Melyssa se escandalizaba, asegurando que nunca se debería comer tiburón.

"¿Y por qué otros pececitos tienen esa mala suerte?", la ponía en un brete Sajen. "Si no tuvieras nada más de comer no te lo comerías?", trataba de arrinconar dialécticamente a su compañera.

"También podría comerte un trocito de pierna y no te lo como...", bromeaba Melyssa, que tenía que acabar de reconocer que si se muriera de hambre tenfría que transigir y comérselo.