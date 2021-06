El Mobile avanza cómo el 5G marcará la vida diaria

El 5G está cada día más cerca de convertirse en la tecnología imperante en los actos más cotidianos de nuestra vida diaria. En la edición de 2019 del Mobile World Congress de Barcelona ya se vislumbró esta eclosión del 5G, que permite la transmisión de datos a gran velocidad y en tiempo real, pero no ha sido hasta la primera jornada del congreso de 2021, celebrada este lunes –tras la cancelación del evento de 2020 por el coronavirus– que la feria de la tecnología móvil más importante del mundo ha confirmado esta tendencia.

Portl, el dispositivo holográfico de Newtonlab Space, proyecta contenidos y personas en 3D a tamaño real mediante 5G. MIQUEL TAVERNA

Holograma a tamaño real

Las mascarillas que llevan todos los asistentes al salón de Fira Gran Via no impiden intuir las caras de sorpresa de los visitantes al asistir, en el estand de Mobile World Capital Barcelona, al sistema que genera hologramas tridimensionales y a tamaño real de una persona gracias al uso del 5G. Esta es, sin duda, la atracción estrella de la primera jornada del Mobile, celebrada con fuertes medidas sanitarias obligadas por la pandemia (PCR o test de antígenos con resultado negativo en el propio recinto, como paso imprescindible para acceder, toma de temperatura y uso obligatorio de mascarilla FFP2).

La artífice es la empresa catalana Newtonlab Space, que en este invento proyecta contenidos 3D y los transmite en directo con resolución 4K en cualquier parte del planeta sirviéndose del 5G. Según explica el director de 5G de Mobile World Capital Barcelona, Eduard Martín, el dispositivo ya lo pueden usar las empresas que quieran conseguir «telepresencias» o la simulación lo más verídica posible de que una persona está presente en un lugar o reunión.

Los usos también pueden extenderse en un futuro próximo a la educación, la sanidad, la cultura (conciertos y espectáculos) y el retail (escaparates o desfiles).

YouCare, de ZTE, es una camiseta que permite analizar parámetros biovitales con sensores colocados en la tela. ENRIC FONTCUBERTA / EFE

Camiseta inteligente

Relación con el vestir también tiene otra de las innovaciones que acapara este lunes más miradas entre los asistentes a un Mobile híbrido, reducido en participantes y a medio camino entre un evento habitual y el que se espera para el 2022, a poder ser libre de Covid. La presenta ZTE en su estand, uno de los más grandes del evento tecnológico.

La camiseta YouCare es capaz de analizar, gracias a sensores colocados en el tejido, parámetros biovitales de quien la lleva puesta. La prenda envía los datos a una unidad de control que los registra y los convierte en formato digital para poder ser leídos desde un smartphone u otro dispositivo inteligente.

Para Francesco Rocca, de Cruz Roja italiana, entidad colaboradora de este proyecto, estamos ante un invento «que cambiará la vida y la calidad de los servicios médicos domiciliarios y remotos, mejorando la asistencia a muchos ciudadanos con problemas de salud y personas que sufren enfermedades crónicas».

Un usuario tripulando un barco ubicado en el Puerto de València desde el estand de Orange en el Mobile. ACN

Tripular un barco a distancia

Orange hizo una demostración en su estand de cómo el 5G hace posible pilotar un barco atracado a 400 kilómetros de distancia (en el Puerto de València) en remoto y en tiempo real. Esto es posible por el «elevadísimo ancho de banda» que ofrece el 5G, detalla el director de Transformación de Red de la operadora, Miguel Ángel Almonacid.

En pandemia, pedir un café sin tocar la pantalla (con los ojos) resulta muy útil, tal y como muestra Irisbond usando infrarrojos. P.C.R.

Pedir un café con la vista

En el evento dedicado a las startups 4 Years From Now (4YFN), que por primera vez se ha integrado en el recinto Gran Via junto al resto de exhibidores, que ocupa hasta el jueves el pabellón 3, llama la atención la propuesta de la compañía vasca especializada en eye tracking Irisbond.

Junto al Grupo Azkoyen, exhiben una máquina de café automática que funciona con la vista. Esta tecnología completamente touchless (sin contacto) es muy adecuada para una feria con medidas sanitarias contra la Covid tan estrictas como esta, explicó ayer a 20minutos.es una portavoz de la compañía emergente.

El programa empleado para servirse un café sin tocar la máquina se basa en inteligencia artificial. Esta tecnología tiene aplicaciones sanitarias con las que ya trabaja la joven empresa, que facilita la vida de personas con enfermedades degenerativas graves que les impiden la movilidad o incluso hablar.

El estand de la Generalitat, por su parte, vaticina cómo será la movilidad del futuro con un vehículo de conducción remota vía 5G.