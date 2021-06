Sanidad achaca el alza de contagios a los más jóvenes pero descarta medidas concretas para no "estigmatizarlos"

La incidencia de la Covid en España ha vuelto a superar los 100 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, en plena expansión del macrobrote que se originó en Mallorca en la confluencia de varios viajes de estudio y en el que según Sanidad han sido identificadas ya más de 5.000 personas. En este contexto, el director del CCAES, Fernando Simón, ha achacado el aumento de casos a la población más joven, menor de 40 años y que todavía no ha sido vacunada pero para quienes, sin embargo, el Ministerio de Sanidad descarta fijar medidas concretas. La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha pedido "no estigmatizar" a un grupo de población que ha tenido un comportamiento "ejemplar" a lo largo de toda la pandemia.

Simón ha advertido de que "en los no vacunados desgraciadamente observamos un incremento de transmisión a efecto de la evolución global de la pandemia", que se hace homogénea en todas las comunidades según avanza la vacunación pero ya se distingue claramente por lo que respecta a los contagios según los grupos de edad.

Donde más se dan, han apuntado Simón y Calzón en la rueda de prensa del Ministerio de los lunes, es en las personas que por edad aún no están vacunadas en su mayoría. Es decir, menores de 40. De hecho, según Simón ha achacado que la incidencia acumulada se sitúe este lunes en 100,06 -casi cinco puntos más que el viernes- más a los contagios entre "poblaciones no inmunes" que a la variante delta del virus, la originaria de la India, y que Simón ha insistido en que momento no representa más del 3 o 4% de los casos en España.

Este es el contexto en el que el macrobrote de Mallorca entre estudiantes de viaje de fin de curso ya asciende a 5.126 viajeros identificados y a 4.796 personas guardando cuarentena.

Según Simón, lo sucedido en la isla balear era la "situación perfecta para una gran transmisión del virus", con personas de distintos orígenes, que podrían portar distintas variantes del coronavirus y participando en "eventos masivos con poco control".

Este "caldo de cultivo" podría continuar en los lugares de origen de los estudiantes, de manera que aunque no parece que en población tan joven vaya a tener graves consecuencias -aunque Simón ha advertido de que alguien podría ir al hospital e incluso fallecer- sí podría ser peor si a su regreso contagian a población mayor que todavía no está totalmente vacunada, entre lo que se ha referido a los de 50 a 59 años y de 40 a 49.

No medidas concretas

Con todo, el Ministerio de Sanidad descarta que haya que tomar medidas concretas hacia la población más joven distintas a las que se aplican al resto de la población. "Una acción fundamental es conseguir vacunarlos a todos, es lo que se ha dicho múltiples veces", ha dicho Simón, que ha añadido el resto de medidas de precaución y el uso de mascarilla en lugares interiores.

"No vamos a inventar nada nuevo", ha dicho y ha recalcado que "lo que nos va a salvar" va a ser la vacunación. También la que, ha dicho, conseguirá que "los incrementos [de los contagios] vuelvan a entrar en vereda y a descender".

"Estamos convencidos de que no es justo estigmatizar a este grupo de población porque han tenido un comportamiento ejemplar durante toda la pandemia", ha dicho Calzón.

Como Simón, ha incidido en que "la clave" es seguir vacunando a más grupos de población y hacerlo "cuanto antes también a los grupos de jóvenes", que ha recordado que de los 40 para abajo podrán solaparse las décadas. También "tener en cuenta quién esta vacunado y quien no" a la hora de analizar los contagios. "La transmisión cada vez va a ser más complicada, uno no infecta a quien quiere, sino a quien puede", ha dicho.