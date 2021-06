Playa, un barco y posados con un bikini al más puro estilo 'Kardashian': así desconecta María Pedraza

Aunque no sabemos su ubicación, lo que sí queda claro tras ver su cuenta de Instagram es que la actriz María Pedraza está disfrutando de unos días de desconexión. Sus últimas fotos se han teñido de azul del mar y de posados junto a la arena. La actriz incluso se ha atrevido con un bikini a más puro estilo de las hermanas Kardashian, y posando de espaldas, algo que ya en su día popularizó la modelo Elsa Pataky.

Una historia de Instagram de María Pedraza. @mariapedraza_ en Instagram

Pese a los rumores de su supuesta relación de la actriz con Álex González (40), basados todos ellos en las publicaciones e interacciones en redes sociales de ambos, en sus últimas fotos no hay rastro de este.

El madrileño de 40 años se ha incorporado a la segunda temporada de la serie Toy Boy, en la que la joven de 25 años tiene un papel protagonista. Esto podría haber propiciado que se conociesen, si es que aún no se habían visto, o que afianzaran su ya existente amistad. No obstante, en esta ocasión no comparten el mismo fondo en sus fotos, lo que hace pensar que tal vez no se encuentren juntos en este idílico destino en el que ella se encuentra.

En los últimos días, la actriz no ha dejado de compartir fotos en su destino paradisíaco, en un restaurante con unas vistas impresionantes, posando tumbada con un pareo azul o, como ocurre en su última publicación en Instagram, acompañando sus foto con un enigmático texto: "Eres la ola de la que estoy hecha". ¿Estará enviando a alguien un mensaje?