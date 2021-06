Jorge Javier revela cuál fue el último mensaje de WhatsApp que le mandó Mila Ximénez: "Parece que esto se acaba"

El fallecimiento de Mila Ximénez este miércoles a primera hora ha trastocado todos los esquemas. La dura pérdida de un rostro tan veterano y recurrente en la prensa del corazón hizo que Telecinco y Lecturas, los dos medios para los que trabajaba, cambiaran sus planes de emisión y publicación.

Mientras que Sálvame, que no iba a emitirse el miércoles por la Eurocopa, organizó rápidamente una breve entrega en homenaje a la periodista antes del partido, la revista Lecturas, que se publica cada miércoles, ha distribuido este jueves una edición especial dedicada a Mila Ximénez.

En ella, no han faltado emotivos mensajes de amigos y compañeros de la escritora, como Terelu Campos. Pero tampoco ha querido perder la oportunidad Jorge Javier Vázquez, gran amigo de la colaboradora de Sálvame que ha estado muy pendiente de su lucha contra el cáncer.

"¿Sabes que no estoy triste? Hija mía, tanto tiempo esperando este momento y ahora no estoy triste, para que tú veas cómo son los cosas. Triste llevaba hace ya algún tiempo. Cuando empecé a darme cuenta de que te ibas a marchar, échale unos cuantos meses atrás", ha comenzado escribiendo el presentador.

"Antes de estar triste estuve cabreado. Incluso contigo, te lo confieso", ha continuado. "No soportaba que en algún momento te quejaras de algún dolor porque tú, mi compañera, mi amiga, no podías tener dolores. Mi cabeza no podía aceptar que una enfermedad te machacara".

"En realidad no estaba cabreado contigo, sino con la vida. Esa misma que me ha permitido disfrutarte durante muchísimos años y que por eso no le guardo rencor, sino agradecimiento. Así que... Gracias, vida", ha asegurado. "¡Hay que ver la que nos has montado, guapa! Que tienes al personal revuelto de dolor, te lo tengo que decir. Con la mala leche que has gastado a veces -muchas, pero con gracia- y el amor que dejas. Ni te lo imaginas".

Entonces, Jorge Javier ha confesado cuál fue el último mensaje de WhatsApp que Mila Ximénez le mandó: "El domingo 13 de junio me escribiste un mensaje a las 12.30 del mediodía diciéndome: 'Parece que esto se acaba'. Al ratito me llamaste y me contaste que Alba llegaba al día siguiente. Y que, después de hablar con ella, organizarías alguna visita. Me hablaste también de un nuevo tratamiento y percibí que, aunque cansada, tenías ganas de seguir luchando".

Después, tal y como contó este miércoles en Sálvame, ha revelado que su hija le llamó para organizar su visita a su casa. "Mamá quiere verte. Lo antes posible, Jorge, porque esto va muy rápido", ha asegurado que le dijo Alba. "Gracias por querer despedirte de mí. Gracias por dejarme agradecerte que estés en mi vida. Gracias por dejarme decir 'te quiero'. Gracias por haberme dejado mirarte los ojos por última vez".

Entonces, en su emotiva carta en la revista Lecturas, Jorge Javier ha explicado cómo fue su encuentro: "Te pedí que no te durmieras todavía, que esperases un poquito porque quería dedicarte unas palabras. Y tú sonreíste porque sabías que te iba a decir cosas bonitas. Yo, que soy tan cardo. Y me gustó mucho esa sonrisa de mujer coqueta que sabe que le van a halagar. Intenté decirte lo mucho que significas en mi vida. Y te aseguré que podías estar tranquila, que no te íbamos a olvidar. 'Eso ya lo sé yo', contestaste. 'Seguro que cualquier chorrada os recordará a mí'. Tenlo claro, Mila, tenlo claro.

"Me acurruqué junto a ti, te abracé. Me dijiste al oído 'te quiero' y te respondí: 'Yo más'. Y me fui, luchando con unas ganas locas que quedarme acurrucado junto a ti el resto del día", ha concluido el presentador, demostrando la ya conocida estrecha amistad que ambos tenían.